Verkehrsschild mit Schneeflocke: Der Wetterdienst warnt vor Glatteis und Kälte am Wochenende in NRW. (Symbolbild)

Gefährliches Glatteis hat weite Teile Deutschlands in der Nacht zum Montag der Vorweihnachtswoche heimgesucht. Zunächst trat im Westen und Nordwesten, später in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis auf.

Im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei zwischen Mitternacht und 03.00 Uhr sieben witterungsbedingte Unfälle mit Sachschaden. Man befürchte weitere Unfällen in den Morgenstunden. „Vielleicht kann der ein oder andere seine Abfahrtszeit ja noch ein bisschen nach hinten verschieben, zumindest bis die Streudienste durch sind“, sagte ein Sprecher am frühen Montagmorgen.

Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Glatteis in Köln, die von Sonntag ab 21 Uhr galt, wurde am Montagmorgen um 5 Uhr aufgehoben. Dennoch bleibt gebietsweise mit Glätte zu rechnen. Wer am Montag doch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte seine Fahrweise im Straßenverkehr anpassen, rät der DWD. Zudem legt er Autofahrern nahe, vollzutanken und Decken sowie warme Getränke mitzunehmen. Sowohl im Straßen-, als auch im Schienenverkehr müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Temperaturen steigen am Montag nach dem frostigen Wochenende wieder deutlich an. Bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11 Grad wird es milder als zuletzt. In der Nacht zum Dienstag liegen die Tiefstwerte 8 bis 5 Grad, im Bergland bis 2 Grad.

Stadt Düsseldorf schließt Schulen und Kitas wegen Glättegefahr

Als Folge auf die amtliche Unwetterwarnung hat die Stadt Düsseldorf bereits am Sonntag entschieden, dass Schulen und Kitas wegen der Extremwetter-Lage in Düsseldorf geschlossen bleiben. Die Stadt Düsseldorf macht auf die schließenden Schulen und Kitas unter anderem via Twitter am späten Sonntagabend aufmerksam.

Auch in Niedersachsen fällt heute an vielen Schulen der Unterricht aus. Sturmtief „Franziska“ sorgt zu dort für gefrierenden Regen und damit Glatteis in Norddeutschland.

Wetter in NRW: Neue Woche startet mit Regen am Montag

In der Nacht zu Montag bleibt es dann zunächst kalt, zudem ziehen immer mehr Wolken auf. Die Tiefstwerte liegen bei 1 bis -4 Grad. Am Montagmorgen setzt dann der Regen ein und die Temperaturen steigen deutlich an, tagsüber liegen sie bei 7 bis 11 Grad. Hinzukommen steife Böen mit Spitzengeschwindigkeiten von 55 km/h.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es bewölkt, in höheren Lagen schließt der DWD Eisregen nicht aus. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad, nachts kann es in höheren Lagen aber noch Frost kommen. (pst/mab/shh)