Am Samstag stehen für Nordrhein-Westfalen laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wolken ohne Regen auf dem Programm. In der Nacht zum Sonntag kann von Westen her Regen kommen, in den östlichen Hochlagen auch Schnee.

Über den Tag hinweg kann es zu Auflockerungen und etwas blauem Himmel und Sonne kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad, im Sauerland etwas niedriger bei 1 bis 4 Grad. Aus dem Westen weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es zunächst gering bewölkt, jedoch zieht im Verlaufe der Nacht eine Wolkenfront auf und bringt Regen. Im Hochsauerland und Weserbergland ist Schnee oder Schneeregen möglich. Die Temperaturen fallen auf 4 bis -2 Grad im östlichen Bergland.

Auch am Sonntag ist es zunächst stark bewölkt und regnet, in östlichen Hochlagen wieder Schnee möglich. Im Verlaufe des Tages bessert sich die Wetterlage etwas. (tt)