Feuchtkalte Luft bestimmt das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch und in den kommenden Tagen. Es kann im Bergland Frost geben, vereinzelt schneit es. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch in tieferen Gebieten zwischen 3 und 6 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend stark bewölkt. Es regnet, oberhalb von 200 bis 400 Metern kommt der Niederschlag als Schnee oder Schneeregen vom Himmel. Die Temperaturen fallen auf +1 bis -1 Grad, im Bergland bis -3 Grad. Es kann glatt werden.

Der Donnerstag gibt es schauerartige Niederschläge, im Bergland als Schnee. Die Temperaturen steigen bis auf 4 Grad an. In der Nacht zum Freitag kann sich Nebel bilden, der Regen wird weniger. Auch hier droht Straßenglätte.

Kaltes Wochenende steht NRW bevor

Zum Wochenende wird es kälter: Der Freitag ist wolkig, aber meist niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland um -2 Grad. In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen auf -4 Grad, in der Hocheifel und auf dem Kahlen Asten bis -6 Grad.

Am Samstag steigen die Temperaturen auch in Köln tagsüber nicht über den Gefrierpunkt, erst am Sonntag wird es minimal wärmer. (red)