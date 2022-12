Zum Wochenstart wird es kalt und kann auch in tieferen Lagen schneien.

Die Woche in Nordrhein-Westfalen könnte mit Schneefällen bis in tiefere Lagen beginnen. Bei Temperaturen von zwei bis minus ein Grad geht aus Süden ins Land ziehender Regen bis ins Flachland in Schnee oder Schneeregen über, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der DWD warnt vor allem für das Bergland vor erheblicher Glättegefahr. In höheren Lagen können die Temperaturen auf minus drei Grad absinken. Am Montag ist es dann laut Vorhersage in den Ballungsräumen bedeckt mit verbreitetem Regen oder Schneeregen, im Bergland schneit es.

Trübes und kaltes Wetter hält bis Mitte nächster Woche vor

In der Nacht zu Dienstag gibt es im Flachland verbreitet Regen oder Sprühregen sowie im Bergland anfangs noch Schneefälle. Die Temperaturen steigen dann allerdings am Tag auf zwei bis sechs Grad. Es ist laut DWD dann stark bewölkt und häufig neblig trüb.

Das trübe, kalte und feuchte Wetter mit Regen und Schneefällen in höheren Lagen herrscht auch am Mittwoch vor. (dpa)