Die Aussichten für den Sonntag sind in Köln und im übrigen Rheinland eher trübe. Während es am Vormittag zunächst noch niederschlagsfrei ist, kann am Nachmittag von Westen leichter Regen aufziehen. Die Temperaturen erreichen 7 bis maximal 10 Grad.

Die Nacht zum Montag wird wieder kalt: Es ist laut DWD stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise regnet es. Es kühlt ab auf 7 bis 3 Grad, im Bergland sogar bis 1 Grad.

Wetter in Köln und der Region: Abkühlung zur Wochenmitte

Im Verlauf des Montags gibt es wenig Veränderung zu Sonntag. In Köln kann es etwas wärmer werden als am Wochenende. In der Nacht zum Dienstag gibt es dichte Bewölkung und gelegentlich etwas Regen.

Erst am Dienstag ist es wieder möglich, ab und zu die Sonne zu sehen. Für Köln wird immerhin eine Sonnenstunde vorhergesagt. Insgesamt kühlt es zur Wochenmitte wieder etwas ab. In der Nacht zu Donnerstag können die Temperaturen nicht nur im Bergland unter den Gefrierpunkt fallen. (red)