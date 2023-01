In Teilen von Nordrhein-Westfalen ist es stürmisch.

In den nächsten Tagen wechseln sich in Nordrhein-Westfalen immer wieder Tiefdruckgebiete mit kurzen Zwischenhochphasen ab. Dabei wird mit einer südwestlichen bis westlichen Strömung milde Meeresluft ins Land geführt.

Der Mittwoch beginnt wechselhaft mit vereinzelten schwachen Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad im Flachland. Im Bergland werden maximal 9 Grad erreicht. Es wird in vielen Teilen des Landes sehr windig: In Schauernähe sind einzelne Sturmböen bis in tiefe Lagen nicht ausgeschlossen.

Die Warn-App Nina gibt eine Sturmwarnung für viele Regionen aus: Vom Münsterland über das Ruhrgebiet bis in den Südwesten NRWs können Sturmböen mit einer Geschwindigkeit um 65 km/h auftreten. Anfangs aus südwestlicher Richtung, später aus westlicher Richtung. In Schauernähe muss mit Böen bis zu 75 km/h gerechnet werden. Es können Äste herabstürzen, mit Vorsicht sollte man sich auch Baustellen nähern.

Köln und Bonn und der Bereich östlich der Städte sind von der Sturmwarnung nicht betroffen, jedoch die Eifel und Teile des Rhein-Erft-Kreises.

Stürmische Böen ab Mittwoch

Am Donnerstag ändert sich das Wetter nicht wesentlich: Es bleibt stark bewölkt bis bedeckt, hin und wieder gibt es etwas Regen. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad, in höchsten Lagen um 6 Grad. Der Wind lässt nach, nur im Bergland gibt es am Vormittag vereinzelt noch starke bis stürmische Böen, ab dem Nachmittag nachlassend.

Am Freitag kann im Tagesverlauf mit Auflockerungen gerechnet werden. Für Köln werden vier Sonnenstunden vorhergesagt, am Samstag ebenso. Insgesamt bleibt es mild. (red)