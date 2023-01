Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in fast ganz Nordrhein-Westfalen vor Sturmböen. Die Warnung gilt seit Donnerstagmorgen bis mindestens 14 Uhr. Sturmböen können Geschwindigkeiten bis zu 75 km/h erreichen, der Wetterdienst warnt vor einzelnen herabstürzenden Ästen.

Im Kreis Oberberg sowie in Lüdenscheid, Wuppertal und Olpe wird zusätzlich ergiebiger Dauerregen bis mindestens 3 Uhr am Freitag erwartet. Der Dauerregen bringt bis zu 35 Liter pro Quadratmeter Wasser.

Für die Regionen Köln, Siegburg und Bonn sowie Leverkusen hat der Wetterdienst eine schwächere Warnung vor Windböen bis mindestens 16 Uhr am Donnerstag ausgegeben. Auch hier kann der Wind aber Geschwindigkeiten bis 60 Kilometer pro Stunde erreichen.

Viel Regen in NRW: Temperaturen bis maximal 13 Grad

Der heutige Donnerstag wird laut DWD stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch in NRW. Vor allem in den Staulagen der Mittelgebirge wird teils kräftiger und lang anhaltender Regen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, im Bergland bei 6 bis 8 Grad.

Die Nacht zum Freitag wird wechselhaft bis stark bewölkt, zeit- und gebietsweise wird Regen erwartet, in der zweiten Nachthälfte lockert es dann zunehmend auf. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 6 Grad, im höheren Bergland bis 3 Grad.

Auch im weiteren Wochenverlauf zeichnet sich ein ähnliches Bild mit viel Regen und starkem Wind ab. So wird der Freitag wechselhaft bis stark bewölkt, dabei wiederholt Schauer, in Gipfellagen mit Schnee vermischt. Einzelne kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad, in Hochlagen um 5 Grad. (mab/red)