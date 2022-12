Verkehrsschild mit Schneeflocke: Der Wetterdienst warnt vor Glatteis und Kälte am Wochenende in NRW. (Symbolbild)

Der Freitag bleibt kalt. Am Vormittag kommt es stellenweise zu Tiefstwerten bis zu -12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilt. Vereinzelt kann es auch zu örtlichem Nebel kommen mit einer Sichtweite bis unter 150 Meter. Der DWD warnt ebenfalls vor Glätte am Vormittag.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt es stark bewölkt und es kommt zu örtlichem Schneegriesel, so der DWD. Das Ganze bei Temperaturen zwischen -4 und +1 Grad. Ansonsten soll es aber weitesgehend niederschlagsfrei bleiben und auch längere sonnige Abschnitte seien nicht ausgeschlossen.

Wetter in NRW: Wetterdienst rechnet mit glatten Straßen

In der Nacht zum Samstag kühlt es wieder auf bis zu -10 Grad ab. Auch warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor Nebel und Glätte. Der Samstag soll niederschlagsfrei und zeitweise sonnig werden. Die Temepraturen bewegen sich auch morgen um den Gefrierpunkt.

Am Sonntag bleibt es wolkig bis heiter bei Temperaturen zwischen -3 und 1 Grad am Tag. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu -10 Grad ab, es bleibt niederschlagsfrei. Der DWD erwartet weiter stellenweise Glätte auf den Straßen. (red)