„wir für pänz e.V.”: Auszeit vom sorgenvollen Alltag

Köln -

Emma* (8) hat noch nie selbst gekocht, weiß nicht, wie Speisen zubereitet werden, weil zu Hause meist Fertiggerichte serviert werden. Sven* (9) kommt nicht selten zu kurz, denn sein Bruder mit Mehrfachbehinderung braucht viel Zuwendung und Zeit der Eltern. Rosalias* (13) größter Wunsch ist schon lange, nähen zu lernen, aber ihre Eltern haben kein Geld für einen Kurs, geschweige denn für eine Nähmaschine. Und Toms* (10) körperliche Beeinträchtigung ließ es bislang nicht zu, einen „normalen“ Kreativkurs zu besuchen.

Auch Jungen sind herzlich willkommen! Michael Bause Foto:

Die neu eingerichtete „Kreativwerkstatt“ im lichtdurchfluteten Untergeschoss des Vereins „wir für pänz“ ist zentral und barrierearm am Hansaring gelegen. Dort können die insgesamt sechs Jungen und Mädchen beim Nähkurs nachholen, was sie bislang entbehren mussten.

Bei uns haben Kinder mit und ohne Einschränkungen oder aus belasteten Familien die Chance, ein Stück Normalität zu tanken.

Oder, um es mit den Worten von Projektleiterin Ingrid Paffendorf auszudrücken: „Bei uns haben Kinder mit und ohne Einschränkungen oder aus belasteten Familien die Chance, ihrem oft stressigen oder sorgenvollen Alltag zu entfliehen, in eine kreative Welt abzutauchen, sich mit etwas zu beschäftigen, was nicht mit Problemen zu tun hat und ein Stück Normalität tanken“. Einfach mal durchatmen. Ingrid Paffendorf ist selbst Mutter einer Tochter, die seit einem Schlaganfall halbseitig gelähmt ist. Sie weiß, wie schwer es ist, „sein körperlich beeinträchtigtes Kind am normalen Leben teilhaben zu lassen“. Denn sinnvolle sportliche oder kreative Freizeitangebote für beeinträchtigte Jungen und Mädchen oder für Kinder, die Förderschulen besuchen, finden sich in Köln und Umgebung keinesfalls wie Sand am Meer. Ganztagsbetreuungen auch nicht.

Neues Outfit für die Barbie selbst genäht! Michael Bause Foto:

Für die – meist sozial, körperlich oder geistig benachteiligten Kinder der von „wir für pänz“ betreuten Familien (etwa im Rahmen des Familienunterstützenden Dienstes, der Beratung, oder der Eltern-Kind-Gruppen für Menschen in benachteiligten Lebenslangen) ist die Teilnahme an Vereinen oder Kursen schwierig. Viele Gruppen sind zu groß für Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, die schnell unter der Reizüberflutung leiden – und denen oft Know-how im sozialen Umgang fehlt.

Anderswo ausgegrenzt

Um diese Lücke zu schließen, beschloss „wir für pänz“ im vergangenen Jahr unter der Devise „Freizeit und Kreativität für alle!“ eine Werkstatt als Treffpunkt für diese Jungen und Mädchen und deren Familien einzurichten. Paffendorf: „Uns war es wichtig, dass Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und körperlichen oder geistigen Einschränkungen, die Chance auf ein sinnvolles und kreatives Freizeitangebot haben.“ Als der Verein im November mit seinem Konzept den „Lichtblicke“-Preis von Radio Köln und damit 10 000 Euro gewann, setzte er die Vision in die Tat um und baute das Untergeschoss innerhalb von sechs Wochen zu einer „Offenen Werkstatt für kreative Pänz“ um. Hier haben die anderswo oft ausgegrenzten oder überforderten Kinder die Chance, sich auszutauschen, am Gemeinschaftsleben teilnehmen und gleichzeitig lebenspraktische Fähigkeiten zu lernen.

Handytaschen, Haarbänder und Beutel – Kleine Kunstwerke, die im Nähkurs in der Kreativwerkstatt entstehen. Michael Bause Foto:

Emma zum Beispiel kann jetzt – sichtlich stolz – davon berichten, dass sie neben dem Nähen gelernt hat, Pfannkuchen zu backen. Und zwar: „Ganz alleine!“ Da wird Kochen zum Erlebnis. Oder Tom. Er wird zu Hause seine kleinen Kunstwerke aus Stoff präsentieren können, eine Handytasche, ein Armband und einen Turnbeutel, die er unter Anleitung von „wir für pänz“-Mitarbeiterin Stephie Hobein und ihrem Kollegen Felix Minrath in seinem eigenen Tempo genäht hat. „Wir arbeiten mit Nähmaschinen und Werkzeugen, die auch für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geistigen Einschränkungen geeignet sind“, sagt Stephie Hobein. Das trainiere die Grob- und Feinmotorik, lasse die eigenen kreativen Fähigkeiten erleben, biete den jungen Teilnehmern die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln und Barrieren zu überwinden – unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten.

Balsam für den Selbstwert

„Diese positiven Erfahrungen und Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbewusstsein und damit die individuellen Potenziale der Kinder und Jugendlichen“, sagt Paffendorf. Nebenbei erlernen sie Lebenspraktisches. Rosalie freut sich zum Beispiel, dass sie künftig selbst tätig werden kann, „wenn mein T-Shirt zerrissen oder ein Loch in der Hose ist. Denn das Nähen hab ich jetzt super drauf!“

Ab Herbst soll das kreative Freizeitangebot Kindern ab dem Vorschulalter zwei Mal pro Woche angeboten werden. Geplant ist etwa ein Angebot zum Thema „Upcycling“. Die Grundausstattung, vier Nähmaschinen, Webrahmen und allerhand anderes Bastel-Material ist vorhanden. Da die vom Verein betreuten Kinder aber auf kleinere Gruppen und mehr Personal als üblich angewiesen sind, benötigt „wir für pänz“ Spenden, um Fachkräfte zu finanzieren.

*Namen geändert