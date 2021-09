8000 Euro für Kinder in Not: Kölner Golfteam holt dritten Platz

Wachtberg -

Das Kölner Team hat beim Rheinland Metropolen Golfcup 8000 Euro gewonnen und den Betrag großzügig an „wir helfen“ gespendet. Unter der Führung von Teamcaptain und Initiator des Cups, Claus Dillenburger, erreichte es zur Überraschung aller Platz drei vor dem Team aus Aachen, das im Vorjahr das gemeinnützige Turnier gewann. In diesem Jahr trafen sich die Spielerinnen und Spieler im Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg. Die Gastgeber aus Bonn gewannen den mit 16 000 Euro dotierten ersten Platz knapp vor dem sonst oft siegreichen Team aus Düsseldorf.

Bereits zum zwölften Mal trafen sich die vier Teams aus Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen zum Rheinland Metropolen Golfcup. In den letzten zwölf Jahren ist ein Netzwerk aus Unternehmen und Kooperationen entstanden, die die Metropolregion Rheinland mit Leben füllen sollen. Außerdem wurden von den Golfern in den letzten Jahren Spenden in Höhe von über eine halbe Millionen Euro an Vereine und Einrichtungen in der Region verteilt. Im Team Köln spielten unter anderem der ehemalige Kölner Bürgermeister Hans-Werner Bartsch, Künstler Anton Fuchs und Stephan Baeck von den RheinEnergie Baketballern mit.

Prominente Gäste aus Politik und Wirtschaft

Begrüßt wurden die Teilnehmer und Gäste von Sebastian Schuster, dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises. Friedrich Barth, Geschäftsführer der Flow gGmbH sprach über das jetzt neu im Rhein-Kreis Neuss tätige Unternehmen, das die Ansiedlung und Förderung von Startups aus der ganzen Welt im Bereich Technologie und Chemie in der Region in den kommenden Jahren entwickeln soll.

Als weitere Gäste begrüßten die Golfteams die Bürgermeisterin der Stadt Bonn, Melanie Grabowy, den früheren Oberbürgermeister der Stadt Aachen Marcel Philipp, sowie Ulla Thönnissen, die Geschäftsführerin des Metropolregion Rheinland, Victoria Appelbe, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn sowie Monika Lehmhaus, Mitglied der FDP im Rat der Stadt Düsseldorf. (khg)