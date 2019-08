Benefiz: Gruber's Restaurant spendet 47784 Euro

Köln -

Es war eine Feier zu dem Jubiläum und für den guten Zweck. 3784 Euro hatten die rund 200 Gäste beim Festessen zum 20. Geburtstag des Restaurants Gruber’s an der Clever Straße 32 für die Aktion „wir helfen“ gespendet. Die Besitzer Franz A. Gruber und Karl-Heinz Kappes erhöhten den Betrag, der an Projekte für Kölner Kinder und Jugendliche in Not geht, anschließend nochmals um 1000 Euro, so dass die Vorsitzende von „wir helfen“, Hedwig Neven DuMont und Geschäftsführer Karl-Heinz Goßmann jetzt 4784 Euro entgegennehmen konnten. Ihr großer Dank galt dem sozialen Engagement und der Spendierbereitschaft der Restaurantbesitzer – und ihrer Gäste.

Sterneköche und ein DJ

1999 hatten Gruber und Kappes das Restaurant eröffnet und damit ein Stück österreichischer Küche in der Stadt etabliert. Für die Feierlichkeiten hatten sich Gruber und Kappes etwas Besonderes ausgedacht: Prominente Köche wie Dieter Müller, mit drei Sternen ausgezeichnet und bis 2010 im „Schlosshotel Lerbach“ in Bergisch Gladbach, Daniel Gottschlich, Sternekoch des „Ox und Klee“, und Paul Spiesberger („Schloss Loersfeld“) kochten für die etwa 200 Gäste. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Stattgarde Ahoj und Detleff Jones am Klavier.

Gruber und Kappes hatten ihre Gastronomie zunächst als Café und Bistro eröffnet und anschließend in ein Restaurant umgewandelt. Mittlerweile bieten sie in einer benachbarten Lokalität auch den Eventbereich „Österia“ an, der zum Beispiel von Unternehmen für Feiern angemietet werden kann.