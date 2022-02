Kölner Gymnasien: Umstellung auf G9 verursacht Lücken im System

Köln -

Die Umstellung von G8 auf G9 sorgt an den Schulen für eine Lücke. Und zwar bereits im kommenden Jahr: Durch die Verlängerung der Schulzeit auf 13 Jahre bleiben die Kölner Schülerinnen und Schüler der jetzigen Jahrgangsstufe 8 dann wie alle ihre Mitschüler in Nordrhein-Westfalen ein Jahr länger in der Mittelstufe, da die zehnte Klasse ab dann noch zur Mittelstufe zählt. Die Konsequenz dieser einmaligen Lücke: Im Schuljahr 2023/24 wird es an den Kölner Schulen keine so genannte Einführungsphase (EF) geben. So heißt die zehnte Klasse bislang. Stattdessen wird nun die 11. Jahrgangsstufe zur EF, gefolgt wie bislang von den Oberstufenjahrgängen Q1 und Q2.



Kein Platz für Wiederholer

Das bedeutet, dass mögliche Wiederholerinnen und Wiederholer der Einführungsphase auf eine unbesetzte Jahrgangsstufe treffen und es damit für sie in dem Jahr keinen Wiederholerplatz in der Sekundarstufe II an Gymnasien gibt. Auch Wechsler von den Real- und Hauptschulen hätten in dem Schuljahr dann keine Chance, auf einem Gymnasium in die Sekundarstufe II zu wechseln, um dort ihr Abitur zu machen.



Um diese Lücke zu füllen hat das nordrhein-westfälische Schulministerium das Konzept des Bündelungsgymnasiums entwickelt: Demnach sollten die Schulträger jeweils Standorte an Gymnasien benennen, an denen für die Schuljahre 2023/24 und 2025/26 Eingangsphasen errichtet werden. Dort entsteht also ein eigener Jahrgang für die betroffenen Schülergruppen. Die Stadt Köln hat einen Bedarf von rund 400 Plätzen an Gymnasien für Schülerinnen und Schüler ermittelt, die entweder wiederholen oder an ein Gymnasium wechseln. Angesichts der sehr angespannten räumlichen Situation war es schwierig, Gymnasien zu finden, die diese Plätze zur Verfügung stellen könnten.



440 zusätzliche Plätze

In Abstimmung mit der Bezirksregierung hat die Stadt nun drei Gymnasien bestimmt, die diese so genannten Bündelungsgymnasien werden sollen: Es sind die Kaiserin-Augusta-Schule in der Innenstadt, das Georg-Büchner-Gymnasium in Weiden sowie die Kaiserin-Theophanu-Schule in Kalk als rechtsrheinischer Ankerpunkt. An den ersten beiden Schulen wurden bzw. werden durch Erweiterung und Neubau neue Kapazitäten geschaffen. An den drei Schulen sollen Kapazitäten für 440 Plätze geschaffen werden, um eine Reserve zu haben, falls der Bedarf doch höher ausfällt als erwartet.