Wegen Corona lieber nicht zum Supermarkt: Hier können Sie Lebensmittel online bestellen

Aufgrund des Coronavirus ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Supermärkte haben zwar nach wie vor geöffnet, jedoch möchte man sich zur Zeit auch diesen Gang möglichst ersparen. Viele Lebensmittel können sie auch online bestellen. Frische Lebensmittel lassen sich beispielsweise bei Rewe oder Edeka bestellen, Tiefgekühltes gibt es bei Bofrost oder Eismann und auf Amazon findet man Spirituosen, Kaffee und andere haltbare Dinge. Wir zeigen Ihnen in dieser Liste wo sich Lebensmittel auch online bestellen lassen.





Rewe

Rewe bietet mit seinem Lieferservice fast sein komplettes Sortiment auch für die Lieferung nach Hause an. Die Lieferung erfolgt mittels eigener Lieferwagen und wird während des Transports gekühlt, sodass Sie auch Tiefkühlwaren und frische Lebensmittel erhalten können. Bezahlen können Sie direkt online, sodass Sie nicht mit dem Fahrer in Kontakt kommen und für Neukunden fällt bei der ersten Bestellung keine Liefergebühr an.

Edeka



Auch Edeka bietet einen Online Service an - die Auswahl an Lebensmitteln ist aktuell aber mehr als beschränkt. Bei unserem Test gab es lediglich 12 Produkte zur Auswahl. Spirituosen gibt es dafür reichlich. Allerdings sind die Versandkosten erst ab 79 € frei - wir empfehlen daher bei Lebensmitteln lieber bei Rewe und bei Spirituosen eher bei Amazon zu schauen.

Bofrost



Bofrost liefert mit seinen eigenen Tiefkühltrucks schon seit mehr als 50 Jahren Tiefkühlkost und Eiscreme bequem nach Hause. Hier bekommen Sie unter anderem Fleisch- und Fischprodukte, Tiefkühlgemüse, aber auch Backwaren. Aufgrund der aktuellen Lage ist laut Unternehmenswebsite die Auftragslage hoch, Bestellungen werden aber nach wie vor ausgeliefert. Das Unternehmen empfiehlt jedoch frühzeitig zu bestellen, damit die Lieferung gewährleistet werden kann.

Eismann



Auch Eismann bietet die Lieferung von Tiefkühlkost nach Hause an. Sie bekommen also von der Pizza, über Suppen und Gemüse auch Fleisch, Geflügel und Fisch. Wir haben für Neukunden zudem noch einen Gutscheincode, bei dem Sie 20 € Rabatt bei der ersten Bestellung erhalten (ab einem Bestellwert von 40 €).

Amazon



Amazon hat ja bekanntlich alles - auch Lebensmittel, Getränke und Drogerieartikel. Hier lassen sich insbesondere größere Mengen bestellen, so bekommen Sie statt der einzelnen Packung Reis direkt ein 6er Pack. Auch Konserven finden Sie hier und Getränke wie Coca-Cola oder Saft.

Lieferando



Auch wenn die Restaurants für den Kundenverkehr geschlossen sind, bieten viele Gastronomen noch ihren Lieferservice an. Mit Lieferando finden Sie die Restaurants in Ihrer Umgebung, welche aktuell zu Ihnen nach Hause liefern. Bedingt durch die aktuelle Situation hat Lieferando zudem die kontaktlose Lieferung eingeführt. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Bestellung online bezahlen und der Fahrer diese vor Ihrer Haustür abstellt, sodass Sie mit diesem nicht in Kontakt kommen.





Auch andere Lebensmittelmärkte wie Lidl oder Norma haben einen Online-Shop. Da Sie hier jedoch keine oder nur sehr ausgewählte Lebensmittel bestellen können, haben wir diese hier nicht mit aufgeführt!





Wir haben für Sie auch weitere Tipps im Umgang mit der Corona Krise gesammelt:

Derzeit arbeiten wir an weiteren Themen rundum die Selbstorganisation Zuhause und aktualisieren auch diesen Artikel laufend.





