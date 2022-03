„Gibt mir Kraft“: Verletzter Florian Wirtz bedankt sich – Vater Wirtz gibt Einblicke

Leverkusen -

Nationalspieler Florian Wirtz hat sich für zahlreiche Genesungswünsche nach seinem Kreuzbandriss bedankt. „Vielen Dank für all die Genesungswünsche, Nachrichten und Anrufe, die mich in den letzten Stunden erreicht haben“, war am Montag vom 18-Jährigen bei Instagram zu lesen. „Es tut gut zu wissen und gibt mir Kraft, dass so viele an mich denken!“



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wirtz hatte sich beim 0:1 mit Bayer Leverkusen am Sonntag gegen den 1. FC Köln einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und wird monatelang ausfallen.

Wirtz hofft trotz Verletzung auf Fußball-WM

Dennoch hat Florian Wirtz Hoffnung, an der Fußball-Weltmeisterschaft am Ende des Jahres teilnehmen zu können. „Natürlich spielt das Thema in seinem Kopf eine Rolle“, sagte sein Vater und Berater Hans Wirtz der „Bild“. Es sei daher eine schöne Geste von Bundestrainer Hansi Flick gewesen, „dass er Florian angerufen hat“.



Im September debütierte Wirtz in der Elf des Deutschen Fußball-Bundes. In vier Partien wurde er bisher eingewechselt. Flicks Anruf zeugt von der enormen Wertschätzung, die der Spielgestalter von Bayer Leverkusen beim Auswahl-Coach genießt. „Florian Wirtz ist eines der größten Talente, das der deutsche Fußball in den letzten Jahren hervorgebracht hat“, sagte Flick. „Daher waren wir alle spontan erst mal geschockt, als wir von seinem Kreuzbandriss erfuhren.“ Neben Flick zählte auch Bayern-Profi Thomas Müller zur Fußball-Prominenz, die Wirtz „Gute Besserung“ wünschte.

Für Florians Vater Hans ist klar, wie es nun weitergeht: „Jetzt ist der Weg das Ziel. Die Reha steht absolut im Vordergrund. Wir als Eltern können nur für ihn da sein, besonders meine Frau hat versucht, ihn zu trösten und zu beruhigen. Aber Trost gibt es in so einem Moment nicht.“ (oke/dpa)