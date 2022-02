„Stay positive“: Thomas Müller zum zweiten Mal positiv auf Corona getestet

München -

Manuel Neuer ist zurück auf dem Trainingslatz, Thomas Müller hingegen wird Bayern München erst einmal fehlen: Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montagnachmittag mitteilte, ist der 32 Jahre alte Angreifer positiv auf das Coronavirus getestet worden.



Es gehe ihm gut, teilte der FC Bayern mit. Es ist Müllers zweite Infektion - am 11. Februar 2021 wurde beim Weltmeister von 2014 während der Klub-WM in Katar das Virus erstmalig nachgewiesen.



FC Bayern: Manuel Neuer absolviert wieder Laufrunden

„Ich bin leider erneut in einem Februar positiv getestet worden auf das Coronavirus“, sagte Müller in einem Video, das er bei Instagram verbreitete: „Ein leidiger Jahrestag. Mir geht es soweit gut. Ich werde mich die Woche gut erholen und bin schnell wieder im Geschäft - ich hoffe es zumindest.“



Auch bei Twitter meldete sich Müller zu Wort und macht sein positives Test-Ergebnis öffentlich. Dass der Bayern-Spieler, der besonders in den sozialen Netzwerken mit witzigen Aktionen und Sprüchen auffällt, auch trotz angesichts einer Corona-Infektion optimistisch bleiben kann, bewies er: Seinen Twitter-Beitrag verschlagwortete er mit dem #StayPositive – einem doppeldeutigen Hashtag angesichts des positiven Corona-Tests und der Durchhalte-Parole positiv, also optimistisch, zu bleiben.

Derweil hat Nationaltorhüter Neuer 15 Tage nach seiner Knieoperation am Montag erstmals Laufrunden auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolviert. Der 35-Jährige hatte sich am Tag nach dem Spiel gegen RB Leipzig (3:2) am 5. Februar überraschend einem Eingriff am Innenmeniskus seines rechten Knies unterziehen müssen. Wann Neuer wieder spielen kann, ist noch unklar. (mab/sid)