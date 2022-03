„In unser Herz gespielt“: FC-Fans bejubeln Baumgarts Derby-Sieger am Geißbockheim

Köln -

Der 1. FC Köln bleibt in dieser Saison gegen Bayer Leverkusen ungeschlagen. Steffen Baumgart brüllte die Freude über seinen bislang größten Sieg als Trainer des 1. FC Köln mit dem Schlusspfiff leidenschaftlich heraus. Mit 1:0 gewann der FC am Sonntag das Derby, Kingsley Schindler besorgte den Siegtreffer und die Kölner Anhängerschaft feierte beseelt.

FC-Trainer Steffen Baumgart bejubelt den Derby-Sieg IMAGO/Moritz Müller Foto:

Noch am späten Sonntagabend wurde Baumgarts Truppe deshalb am Geißbockheim spektakulär in Empfang genommen: Hunderte Fans säumten den Straßenrand als der FC-Bus einfuhr, sangen und zündeten Pyrotechnik.

„Ihr habt euch wirklich in unser Herz gespielt. Ganz, ganz, ganz große Leistung von euch, heute“, ertönte eine Ansage an die Derby-Helden, welche den Applaus auch zurückgaben. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich schnell Videos vom tosenden Empfang.

Baumgart über den Derby-Sieg: „Das ist wichtig für den FC“

„Wir sind sehr gut reingekommen, haben viel Druck gemacht. Dann kam Leverkusen besser rein. Wir sind heute der glückliche Sieger, nicht der bessere“, hatte Baumgart nach der Partie erklärt. „Trotzdem freuen wir uns, dass wir es geschafft haben, hier den Klassenerhalt festzumachen. Das ist wichtig für den FC. Wir haben sehr mutig agiert und alles reingehauen.“

Der FC-Trainer richtete aber auch kritische Worte in Richtung der Kölner Anhänger. Denn aus der Gästekurve wurde der frühere Kölner Florian Wirtz vor und auch während der langen Behandlungspause lautstark beleidigt. Als das Zeichen zur Auswechslung kam, machte sich zudem höhnischer Applaus von Teilen der FC-Fans breit.

„Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Das ist unnötig“, betonte Baumgart. Der Kölner Trainer fühlte mit Wirtz. „Wenn man die Situation sieht: Das ist sehr traurig“, sagte der 50-Jährige noch vor der Bekanntgabe der Diagnose am Sonntag.

Florian Wirtz hat sich das vordere Kreuzband gerissen und wird Bayer Leverkusen monatelang fehlen. Den 18-Jöhrigen erwischt die Verletzung in einer Phase seiner noch jungen Karriere, in der er sich in Topform befand.