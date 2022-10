„Muss bei A-Jugend anrufen“: Baumgart in großen personellen Nöten vor Hoffenheim-Spiel

Köln -

Die Personalsorgen des 1. FC Köln vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim werden immer größer und nehmen mittlerweile gravierende Ausmaße an. Nach dem kräftezehrenden Spiel samt Reisestress in der Conference League beim 1. FC Slovácko in Tschechien, das der FC nach der Verschiebung wegen Nebels einen Tag später am Freitag mit 1:0 gewinnen konnte, hat die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart neue Ausfälle zu beklagen.