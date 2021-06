1. FC Köln: Carsten Wettich zum Vize gewählt – Irritation bei Poldi-Aussage

Köln -

Am Donnerstagabend fand die erste virtuelle Mitgliederversammlung in der Vereinsgeschichte des 1. FC Köln statt. Die Corona-Pandemie ließ eine große Zusammenkunft in der Lanxess-Arena nicht zu.



Die wichtigsten Tagesordnungspunkte waren die Wahl von Carsten Wettich zum Vizepräsidenten – er bekam 70 Prozent der Stimmen –, die Entlastung des Vorstandes sowie die Präsentation eines Sieben-Jahres-Plans, der den FC unter die besten zehn Klubs der Bundesliga führen soll.

Podolski widerspricht FC-Vorstand

Irritationen gab es bei einer Aussage rund um ein künftiges Engagement von Lukas Podolski: Präsident Werner Wolf sagte zunächst, es gebe regelmäßigen Austausch, später revidierte er diese Aussage. Nicht er persönlich, sondern Alexander Wehrle stehe in einem regelmäßigen Austausch mit dem Weltmeister von 2014. Einzelheiten zu gemeinsamen Projekten seien geheim, „mal gucken, was die Zukunft bringt“, sagte Wehrle.

Podolski widersprach auf Twitter: Er stellte klar, dass er nicht im Kontakt mit dem Vorstand sei.

