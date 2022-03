1. FC Köln: Das sagt Steffen Baumgart zu Özcans Türkei-Entscheidung

Köln -

FC-Mittelfeldspieler Salih Özcan wird künftig für die Türkei spielen. Dies gab der 24-Jährige am Freitag in Sozialen Medien bekannt. Gleichzeitig nominierte Nationaltrainer Stefan Kuntz den Mittelfeldspieler für das Länderspiel der Türken am Dienstag gegen Italien. Wir haben mit FC-Trainer Steffen Baumgart über seinen Spieler gesprochen, der noch nie besser Fußball gespielt hat, als in dieser Saison.

Herr Baumgart, wie bewerten Sie Özcans Entscheidung?

Steffen Baumgart: „Da gibt es für mich nichts zu bewerten. Salih hat für sich eine klare Entscheidung getroffen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich klare Entscheidungen immer gut finde. Er hat mit Hansi Flick, Stefan Kuntz und auch mit mir darüber gesprochen. Wir haben ja ein offenes, gutes Verhältnis. Ich habe die Entscheidung nicht zu bewerten, denn diese muss er alleine oder im Austausch mit seiner Familie treffen. Aus meiner Sicht bringt sie aber keine Probleme mit sich.“

Hat er mit sich lange gerungen?

Steffen Baumgart: „Salih hat sich intensiv Gedanken gemacht. Das ist keine Entscheidung, bei der man eine Münze wirft. Offenbar sieht er in der türkischen Nationalmannschaft über lange Sicht bessere Chancen.“

War am Ende der Faktor Stefan Kuntz mitentscheidend? Özcan war schließlich Kuntz‘ Kapitän bei der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Steffen Baumgart: „Stefan kennt und schätzt Salih, umgekehrt ist es genauso. Natürlich war das ein Faktor, aber es darf am Ende auch nur ein untergeordneter sein. Salih will ja lange für die Türkei spielen und kann ja nie wissen, wie lange Stefan Kuntz dort der Trainer bleibt.“

Im vergangenen Sommer war Özcan schon so gut wie weg vom 1. FC Köln. Sie haben ihn in Telefonaten umgestimmt, doch zu bleiben. Wie groß ist Ihr Anteil an der tollen Entwicklung von Özcan?

Steffen Baumgart: „Ich mag Begriffe wie Stolz nicht. Ich freue mich über Salihs Entwicklung. Aber meine Aufgabe als Trainer ist es, Spieler besser zu machen. Dass Salih sehr viel Talent hat, wenn er es richtig macht, das war schon länger klar. Jetzt macht er sehr vieles richtig. Das freut mich für ihn, für den FC, für alle.“

Und jetzt debütiert er am Dienstag gegen Italien…?

Steffen Baumgart: „Ja, davon gehe ich aus.“