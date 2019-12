1. FC Köln: Ex-Präsident Klaus Hartmann im Alter von 90 Jahren gestorben

Köln -

Klaus Hartmann, früherer Präsident des 1. FC Köln, ist am Dienstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Hartmann war 72 Jahre lang Mitglied des 1. FC Köln. 1967 wurde er vom legendären Präsidenten Franz Kremer als Kassenwart in den Vorstand berufen, die Erfolgsära unter Hennes Weisweiler mit Pokalsieg und Double in den 70er-Jahren erlebte er als Vizepräsident und Schatzmeister des Klubs. "Klaus Hartmann war der Herr der Zahlen. Auf ihn war Verlass", erinnert sich Ex-Profi und Ex-Manager Karl-Heinz Thielen.



Nachfolger von Dietmar Artzinger-Bolten

Der Kaufmann aus Köln-Sülz, der im Kaufhof-Konzern Karriere machte und bis in den Vorstand aufrückte, wurde am 21. November 1991 als Nachfolger von Dietmar Artzinger-Bolten zum sechsten Präsidenten in der Geschichte des 1. FC Köln gewählt. Der sportliche Niedergang des Klubs fiel in diese Zeit. Als integrer Präsident der alten Schule, der finanzielle Risiken mied und dem Rat der sportlichen Manager vertraute, traf ihn bei aller Verantwortung wenig persönliche Schuld.



Bis zuletzt nahm Klaus Hartmann am Schicksal des 1. FC Köln Anteil und besuchte die Spiele seines Vereins. „Klaus Hartmann war ein aufrechter und ehrlicher Mann, dem man vertrauen konnte. Ich bin tief betroffen. Der FC hat einen seiner Besten verloren", sagt Karl-Heinz Thielen. (ksta)