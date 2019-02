1. FC Köln in Aue: FC verschläft den Start – Veilchen vergeben beste Chancen

Aue -

Sieben Punkte bis Rosenmontag – so hieß die Devise nach der bitteren 2:3-Pleite in Paderborn. Nach dem Dreier gegen Sandhausen sind es nur noch vier. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Aue läge der 1. FC Köln also nicht nur absolut im Soll im Sieben-Punkte-Plan, man stünde auch wieder an der Tabellenspitze.

Hier können Sie das Spiel im Liveticker verfolgen!

20. Min: Langer Ball in den Rücken von Aues Abwehrreihe. Kainz kommt noch knapp dran, die Flanke erwischt allerdings keiner. Drexlers anschließende Flanke kann Männel pflücken.

16. Min: Aue muss schon das erste Mal wechseln. Krüger muss runter, für ihn kommt Iyoah. Die Gründe für den frühen Wechsel sind noch nicht ersichtlich.

11. Min: Nach einer turbulenten Anfangsphase pendelt sich das Spiel langsam ein. Die Abwehrreihen sind mittlerweile sortiert, das Spiel verlagert sich mehr ins Mittelfeld.

6. Min: Jetzt ist aber mal der FC dran. Kainz erobert den Ball im Mittelfeld und findet Terodde hinter der Kette im Strafraum. Der Stürmer kann den Ball aber nicht aufs Tor bringen. Knapp!

4. Min: Die nächste große Möglichkeit für Aue! Testroet taucht sieben Meter vor dem Kasten unbedrängt vor Horn auf. Der FC-Torwart kann den schwachen Ball abwehren. Die FC-Abwehr scheint noch nicht im Spiel angekommen zu sein, kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe.

2. Min: Geis steht auch direkt im Blickpunkt! Kusic läuft unbedrängt durch das ganze Kölner Mittelfeld. Den entscheidenden Zweikampf verliert der neue Innenverteidiger kläglich. Kusic verzieht aber vor dem Tor, der Ball geht knapp vorbei.

2. Min: Der FC startet leicht verändert in das Spiel. Im Zentrum der Dreierkette agiert Geis. Höger beackert das Mittelfeldzentrum.

1. Min: Aue stößt an, der Ball rollt.

19.27 Uhr: Der FC tritt in weißen, Aue in lilafarbenen Trikots an.

19.20 Uhr: Markus Anfang warnt vor den Gegnern: „Aue hat hier schon viele Mannschaften geschlagen, fast alle Mannschaften von oben. Wir haben eine Englische Woche, zum Glück haben wir die Möglichkeit viel zu rotieren. Heute haben wir ein paar frische Kräfte drin und können Vollgas geben.“

19.12 Uhr: Aues Trainer Daniel Meyer, der vor seinem Amtsantritt im Erzgebirge für das Kölner Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich war, gibt vor den Sky-Mikrofonen die Marschroute seiner Mannschaft vor: „Wir haben heute ein Heimspiel, geile Atmosphäre bei Flutlicht. Wir haben richtig Lust heute Fußball zu spielen. Wir werden uns mit dem FC um den Ball streiten, wir wollen nicht nur verteidigen, sonst wird es schwer bei der Qualität des FC.“

Grade in der Karnevalszeit denkt er noch häufig in seine alte Heimat: „Grade in den jecken Tagen hat man da natürlich ein Auge drauf.“

19.05 Uhr: Mit Erzgebirge Aue erwartet den FC ein unangenehmer Gegner. Die „Veilchen“ gelten im eigenen Stadion generell als Favoritenschreck. Union Berlin, St. Pauli und Holstein Kiel mussten die Heimreise in dieser Saison schon ohne Punkte antreten. Doch der 3:1-Sieg aus dem Hinspiel macht den Geißböcken durchaus Mut.

18.53 Uhr: Ein Blick auf die vergangenen Spiele von Aue. Am letzten Spieltag holten die Erzgebirgler nur ein 0:0 gegen den abstiegsbedrohten MSV Duisburg. Zuvor ergatterten sie drei Punkte bei St. Pauli. Gegen Ingolstadt kamen sie hingegen 0:3 unter die Räder. Konstanz sieht anders aus!

18.46 Uhr: Auch die Aufstellung von Erzgebirge Aue ist bereits da. So lässt Trainer Daniel Meyer spielen.

18.40 Uhr: Markus Anfang nimmt im Vergleich zum Spiel gegen Sandhausen vier Veränderungen vor. Czichos, Höger, Kainz und Risse stehen in der Startelf. Horn, Clemens, Koziello und Schmitz nehmen dafür neben Kessler, Modeste, Özcan und Schaub auf der Bank Platz.

18.36 Uhr: Die Aufstellung ist da. So lässt Markus Anfang spielen.

18.30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Erzgebirge Aue!