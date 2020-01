Unternehmer Yuhui Shu war im Januar 2019 verhaftet worden.

Das Vermögen des Milliardärs ist beschlagnahmt worden, der Verein steht mittlerweile unter Verwaltung des örtlichen Fußballverbands.

Anthony Modeste streitet vor dem Internationalen Sportgerichtshof weiter um 14 Millionen Euro aus einem Vermarktungsvertrag mit den Chinesen.

Köln -

Die Aussichten für FC-Stürmer Anthony Modeste, doch noch an sein Geld aus China zu kommen, haben sich weiter eingetrübt. Am Mittwoch wurde Yuhui Shu, der Chef der Quanjian-Gruppe, die Modestes Ex-Klub Tianjin Quanjian einst betrieb und finanzierte, von einem Gericht in Tianjin zu neun Jahren Gefängnis und einer Strafe von 50 Millionen Yuan (6,5 Millionen Euro) verurteilt. Shu war im vergangenen Januar verhaftet worden. Damals war eine vierjährige Krebspatientin verstorben, nachdem ihre konventionelle Krebstherapie abgebrochen und mit Gesundheitsprodukten der Firma Quanjian behandelt worden war. Der Fall hatte in China nach umfassender Berichterstattung in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt; Shu war daraufhin mit elf Kollegen aus der Unternehmensführung verhaftet worden – zunächst wegen falscher Werbung. Shus Mit-Verhaftete erhielten am Mittwoch Freiheitsstrafen zwischen drei und sechs Jahren. Außerdem erhielt die Firma eine Geldstrafe von 100 Millionen Yuan, ihr Vermögen wurde eingezogen.