1. FC Köln: Spielplan enttäuscht die Fans

Köln -

Die Deutsche Fußball-Liga hat am Mittwoch die Ansetzung der Spieltage 7 bis 13 bekannt gegeben. Für den 1. FC Köln erfüllte sich der Wunsch nach vielen Spielen zur traditionellen Bundesliga-Zeit um Samstag, 15.30 Uhr, nicht. Nur einmal an diesen sieben Spieltagen wird der Klub ganz traditionell spielen, am 30. Oktober im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Zweimal spielt der Klub in dieser Zeit freitags, zweimal sonntags und gegen Schalke und im Spiel bei RB Leipzig am 23. Oktober am Samstagabend um 18.30 Uhr. Bayer 04 Leverkusen spielt dagegen dreimal Samstag, 15.30 Uhr und zweimal an einem Samstag um 18.30 Uhr. Das Topspiel der Hinrunde zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund findet am 9. November um 18.30 Uhr statt.

Derby am Montag

Einziges Montagsspiel in der Phase wird das Rhein-Main-Derby zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt am 13. Spieltag sein (2. Dezember, 20.30 Uhr). Die Montagsspiele sind werden nach massiven Fan-Protesten nach dieser Saison wieder abgeschafft. (ksta)

7. Spieltag: Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf (Freitag, 4. Oktober 2019, 20.30 Uhr), Bayern München - TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen - RB Leipzig, SC Freiburg - Borussia Dortmund, SC Paderborn - FSV Mainz 05 (Samstag, 5. Oktober 2019, 15.30 Uhr), Schalke 04 - 1. FC Köln (Samstag, 18.30), Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (Sonntag, 6. Oktober, 13.30 Uhr), VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr), Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (Sonntag, 18 Uhr)



8. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (Freitag, 18. Oktober 2019, 20.30 Uhr), FC Augsburg - Bayern München, 1. FC Union Berlin - SC Freiburg, RB Leipzig - VfL Wolfsburg, Werder Bremen - Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05 (Samstag, 19. Oktober, 15.30 Uhr), Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (18.30); 1. FC Köln - SC Paderborn (Sonntag, 20. Oktober, 15.30 Uhr), TSG Hoffenheim - Schalke 04 (Sonntag, 20. Oktober, 18 Uhr)



9. Spieltag: FSV Mainz 05 - 1. FC Köln (Freitag, 25. Oktober, 20.30 Uhr), Bayer Leverkusen - Werder Bremen (Samstag, 26. Oktober 2019, 18.30 Uhr), VfL Wolfsburg - FC Augsburg (Sonntag, 27. Oktober, 15.30 Uhr), Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr)



10. Spieltag: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 2. November, 15.30 Uhr), Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln (Sonntag, 3. November, 15.30 Uhr)



11. Spieltag: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim (Freitag, 8. November, 20.30 Uhr), VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Sonntag, 10. November, 15.30 Uhr)



12. Spieltag: Bayer Leverkusen - SC Freiburg (Samstag, 23. November, 15.30 Uhr), RB Leipzig - 1. FC Köln (Samstag, 23. November, 18.30 Uhr)



13. Spieltag: 1. FC Köln - FC Augsburg (Samstag, 30. November, 15.30 Uhr), Bayern München - Bayer Leverkusen (Samstag, 30. November, 18.30 Uhr).