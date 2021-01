1. FC Köln: Urgestein Christian Clemens darf gehen

Köln -

Christian Clemens (29) ist am Dienstagmorgen vom Trainingsbetrieb des 1. FC Köln freigestellt worden. Der Angreifer solle damit die Gelegenheit bekommen, sich in der laufenden Transferperiode einen neuen Verein zu suchen. Eigentlich sollte Clemens am Dienstag mit Frederik Sörensen (28) und Robert Voloder (19) ins Training der U21 einsteigen. Die FC-Verantwortlichen hatten das Trio aus dem Kader der Bundesliga-Mannschaft genommen, um intensiver trainieren zu können.

Vertrag läuft im Sommer aus

Der Vertrag des Offensivspielers läuft im Sommer aus, zuletzt spielte er ausschließlich in der Regionalliga-Reserve, hatte aber weiter mit den Profis trainiert. Seit seinem Kreuzbandriss im April 2019 und langer Reha hatte er keinen Anschluss mehr gefunden. In dieser Saison schaffte Clemens es keinmal in den Bundesligakader.

Konkrete Interessenten gibt es dem Vernehmen nach nicht für Clemens, der in Köln zum Bundesliga-Profi geworden und im Jahr 2013 zu FC Schalke 04 gewechselt war. Über Mainz 05 kehrte der gebürtige Kölner im Jahr 2017 zum FC zurück. Auch Sörensen darf sich einen neuen Arbeitgeber suchen, dasselbe gilt für Kingsley Ehizibue, der am Dienstag zwar mit den Profis trainierte, an dem es allerdings Interesse des AC Florenz geben soll. Ein Wechsel würde den FC in der finanziellen Not von einigen Gehaltsverpflichtungen befreien und die Möglichkeit eröffnen, in diesem Winter vielleicht doch noch auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.