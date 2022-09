1. FC Köln: Uth fehlt wohl gegen Leverkusen – Hector und Hübers zurück

Köln -

Bei der Trainingseinheit des 1. FC Köln am Mittwoch fehlte am Geißbockheim einer der Schlüsselspieler des Bundesligisten. Der gebürtige Kölner Mark Uth wird aller Voraussicht nach für das Derby am Sonntag (15.30 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen ausfallen. Laut Angaben des Klubs ist der 30-Jährige „erkrankt“.

Der FC kommuniziert positive Corona-Tests nicht, doch bei Uth ist der Antigen-Schnelltest positiv ausgefallen. Anschließend ließ sich der Offensivspieler per PCR testen, der FC wartet jetzt noch auf den Befund. Sollte Uth ausfallen, wäre Ondrej Duda eine Alternative. Der Slowake kam zuletzt nur von der Bank ins Spiel.

Aber es gab am Donnerstag auch positive Nachrichten: Der Kapitän stand am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz. Jonas Hector hatte beim Heimspiel gegen Hoffenheim (0:1) zuletzt noch aus „privaten Gründen“ gefehlt. So ganz klar war der Zeitpunkt von Hectors Rückkehr allerdings offenbar nicht. Die Gründe für das Fehlen des 31-Jährigen sollen zudem weiter intern bleiben.

Hector und Hübers wieder im FC-Training

„Jeder Mitarbeiter, und da zählen auch unsere Spieler dazu, hat die Möglichkeit, zu uns zu kommen, wenn es private Dinge gibt, die in dem Moment wichtiger sind als Fußball“, sagte FC-Lizenzspielleiter Thomas Kessler. Hector solle selbst entscheiden, wann er wieder in der Lage ist, ins Training zurückzukehren. „Wir würden uns wünschen, dass er in dieser Woche wieder trainieren kann und zum Nachbarschaftsduell am Wochenende wieder einsatzfähig ist. Das liegt aber alleine im Ermessensspielraum von Jonas.“ Hector entschied für sich, dass er wieder einsatzfähig ist.

Und das trifft auch auf Timo Hübers zu. Der formstarke Innenverteidiger, der wegen einer Corona-Infektion gegen Hoffenheim gefehlt hatte, konnte sich freitesten und stand am Mittwoch ebenso wieder auf dem Trainingsplatz im Franz-Kremer-Stadion.