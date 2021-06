1. FC Köln Vorbereitung: Testspiel-Knüller am 17. Juli gegen die Bayern geplant

Köln -

Nach Corona-Tests am 2. Juli und einem Kennenlernen-Wochenende startet der 1. FC Köln am 5. Juli mit dem ersten Training in die Vorbereitung auf die Saison. Der Bundesligist hat mittlerweile fünf Gegner bekanntgegeben. Ein echter Härtetest gegen einen Erstligisten aus dem In- oder Ausland fehlt bisher.

Doch in der Vorbereitung wird es nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ doch noch zu einem echten Knüller kommen: Im Rahmen des Trainingslagers des FC in Donaueschingen (16. bis 25. Juli) ist ein Testspiel gegen den FC Bayern München geplant. Offiziell ist das noch nicht, doch beide Seiten streben das an. Gespielt werden soll am 17. Juli in der MS-Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen (8000 Plätze).

Das erste Duell der Vorbereitung bestreitet der FC am 9. Juli (18 Uhr) bei Fortuna Köln. Und zwar vor Fans. Bis zu 3800 Zuschauer sind im Südstadion unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen zugelassen. Einen Tag später treten die FC-Profis beim Drittligisten MSV Duisburg an. Zum dritten Mal reist der FC zum Trainingslager in den Schwarzwald nach Donaueschingen. In Bad Dürrheim testet der FC gegen den Schweizer Zweitligisten Schaffhausen (18. Juli) und den Regionalligisten Elversberg (24. Juli) – und gegen die Bayern. Zur Generalprobe für den Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal (6. bis 9. August) reisen die Kölner am 31. Juli/1. August in der Niederlande zum Zweitligisten Almere City.

Keine Gespräche mit Max Meyer mehr

Der Kader wird sich im Laufe der Vorbereitung noch verändern. Zahlreiche Personalien, wie die vieler Leihspieler, sind nicht endgültig entschieden. Die Abgänge von Ellyes Skhiri und Sebastiaan Bornauw sind zu befürchten, würden aber Geld in die Kasse spielen. Auch Jorge Meré könnte gehen. Max Meyers Halbjahres-Vertrag läuft aus, aktuelle Gespräche mit dem FC gibt es nach Informationen dieser Zeitung keine. Der Ex-Schalker wird deshalb wird woanders sein Glück suchen. U21-Europameister Salih Özcan könnte dagegen doch noch in Köln bleiben.

Offiziell ist bisher, dass der FC den defensiven Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic (23) von Rapid Wien unter Vertrag genommen und die erneute Rückkehr von Offensivspieler Mark Uth (29, Schalke 04) perfekt gemacht hat. Torhüter Marvin Schwäbe kommt ablösefrei von Bröndby IF. Der 26-Jährige absolvierte für den dänischen Meister zuletzt 33 Pflichtspiele in allen Wettbewerben und soll zu einem echten Herausforderer für Stammtorwart Timo Horn werden. Auch Timo Hübers (24), Innenverteidiger von Hannover 96, soll in den kommenden Tagen in Köln unterschreiben. Er wäre ebenfalls ablösefrei. Am Dienstag gab der FC zudem bekannt, dass Verteidiger Yann Aurel Bisseck (20) nach dem Gastspiel in Guimarães weiter nach Aarhus verliehen wird.

Der Kölner Winter-Flop Emmanuel Dennis (23) hat ebenfalls einen neuen Klub gefunden – und der spielt in der Premier League. Der Nigerianer wechselt zum FC Watford, der sich mit Dennis’ Stammklub FC Brügge einigte. Die Londoner freuen sich auf einen „aufregenden Stürmer“. Ob da eine Verwechslung vorliegt?