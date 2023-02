Uherské Hradiště – Der 1. FC Köln hat in der Conference League mit 1:0 beim 1. FC Slovacko gewonnen. Nachdem der eigentlich für Donnerstagabend geplante Anstoß zweimal verschoben und das Spiel letztendlich nach wenigen Minuten abgebrochen war, wurde die Partie am Freitag fortgesetzt. Durch den Sieg wahrt der 1. FC Köln die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde. Und kann in der nächsten Woche sogar noch Gruppenerster werden. Unser Liveticker zur Partie zum Nachlesen.