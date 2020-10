Ansetzungen: FC spielt dreimal samstags und gegen Bayer 04 mittwochs

Köln -

Die Deutsche Fußball-Liga hat die Bundesliga-Spieltage neun bis zwölf terminiert. Der 1. FC Köln tritt gleich dreimal am Samstag an: Gegen Borussia Dortmund am 9. Spieltag (28. November), den VfL Wolfsburg am 10. Spieltag (5. Dezember) und den FSV Mainz 05 am 11. Spieltag (12. Dezember) ist Anstoß jeweils um 15.30 Uhr. Das Derby gegen Bayer Leverkusen am 12. Spieltag wird an einem Mittwochabend (16. Dezember) um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen.

Bis Weihnachten wird die Bundesliga nur 13 Spieltage austragen, ehe es dann bereits Anfang Januar weitergeht. Nur der letzte Spieltag in 2020 am Wochenende des 19. und 20. Dezembers ist noch nicht terminiert worden. Die Kölner müssen dann bei RB Leipzig antreten. (ksta)