Bundestrainer in Freiburg: Joachim Löw beobachtet Jonas Hector

Freiburg -

Wenige Tage nach seiner erstmaligen Nominierung für die Fußball-Nationalmannschaft ist Luca Waldschmidt von Bundestrainer Joachim Löw beobachtet worden.



Der 59-Jährige schaute sich am Samstagnachmittag die Partie von Waldschmidts SC Freiburg gegen den 1. FC Köln im Schwarzwaldstadion an. Kölns Jonas Hector stand als weiterer aktueller Nationalspieler auf dem Feld. Neben Löw war auch U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz vor Ort.



Die DFB-Auswahl bestreitet zwei EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland. (dpa)