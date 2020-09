DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Köln 1:0: Desolate Kölner unterliegen der Arminia

Köln -

Schlusspfiff in Bielefeld. Die Arminia feiert nach einem Remis zum Saisonstart heute den ersten Sieg und hat nun vier Punkte auf dem Konto. Köln hingegen steht nach zwei Niederlagen in zwei Spielen schon unter Druck. Es war eine ziemlich spielarme Partie, in der beide Mannschaften sich einen bissigen Kampf im Mittelfeld lieferten. Bielefeld hatte von Beginn an die besten Chancen, während Köln nur einen Torschuss verzeichnen konnte und in der Schlussphase defensiv gehörig patzte. Das muss sich schnell ändern, wenn der FC sich nicht gleich im Abstiegskampf befinden will. Hier geht es zur Zusammenfassung.

Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker:

DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Köln 1:0 (0:0)

DSC Arminia Bielefeld: Ortega – Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui – Prietl, Doan (Schipplock, 73.), Hartel (Kunze, 87.) – Soukou, Cordova (Edmunsson, 68.), Klos.

1. FC Köln: Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn – Shkiri, Hector (Drexler, 46.) – Rexhbecaj (Sörensen, 86.), Duda (Özcan, 75.), Thielmann (Limnios, 62.) – Andersson (Arokodare, 75.).

Tore: Edmunsson (78.)

Karten: Klos – Hector

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Abpfiff zweite halbzeit

90. +1 Min.: Köln hat noch mal die Chance auf den Ausgleich: Sörensen und Ehizibue können sich im Strafraum nicht einigen, wer schießt, also versucht es Bornauw. Sein Schuss wird aber – mal wieder – geblockt.

90. Min.: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Kann Köln noch den Ausgleich erzielen?

88. Min.: Auch Bielefeld wechselt, Hartel wird durch Kunze ersetzt.

86. Min.: Letzter Wechsel bei Köln, es kommt Sörensen für Rexhbecaj.

84. Min.: Edmunsson ist übrigens der erste Färinger der Geschichte, dem ein Bundelisgator gelingt.

78. Min.: Bielefeld trifft zur Führung! Ortega katapultiert den Ball tief in die Kölner Hälfte hinein, wo Jannes Horn das Abseits aufhebt. Edmunsson kann den Ball in aller Ruhe annehmen und schießt den Ball in die kurze Ecke, die völlig frei von Timo Horn gelassen wurde. Da sieht kein Kölner Spieler gut aus.

Tor für die DSC Arminia Bielefeld!

77. Min.: Pieper probiert es mit einem Distanzschuss aus dreißig Metern. Der Ball geht aber meterweit am Tor vorbei.

75. Min.: Doppelwechsel bei Köln, Arokodare und Özcan kommen für Andersson und Duda.

73. Min.: Schipplock kommt für Doan.

72. Min.: Es werden offiziell 5460 Zuschauer gemeldet.

68. Min.: Cordova geht bei Bielefeld vom Feld, es kommt Edmunsson.

66. Min.: Doan bekommt völlig frei vorm Tor den Ball, kann ihn jedoch nicht richtig kontrollieren. Horn kann sich die Kugel schnappen.

62. Min.: Nächster Wecshsel bei Köln, Limnios kommt für Thielmann.

60. Min.: Shkiri steckt den Ball zu Andersson durch, doch dessen Schuss wird sofort von Pieper geblockt. Von Köln kommt momentan kaum etwas, Bielefeld begnüugt sich mit Kontersituationen.

55. Min.: Thielmanns Flanke fliegt durch den Strafraum, ohne dass irgendein Mitspieler da ist. Köln kann den Ball jedoch behalten, Ortega kann Rexhbecajs Schuss aber halten.

51. Min.: Beim Luftduell mit Bornauw geht Cordova zu Boden und bleibt zunächst liegen. Er kann aber schnell wieder aufstehen.

49. Min.: Doan setzt sich an der Außenlinie gegen drei Kölner durch und steckt den Ball zu Hartel durch. Sein Schuss ist gut platziert, aber Horn kann ihn mühelos halten.

46. Min.: Köln wechselt zur Pause, Drexler kommt für den angeschlagenen Hector.

Anpfiff zweite Halbzeit

Halbzeit in Bielefeld. Von einem Offensivspektakel ist hier wahrlich nicht die Rede. Köln tut sich im Spielaufbau extrem schwer und konnte kaum zu richtigen Chancen kommen. Die Arminia macht das defensiv sehr gut und lässt nur wenig anbrennen. Außerdem hatte man durch Lucoqui die beste Chance des Spiels. Viele andere Möglichkeiten konnten sich Klos und co. allerdings auch nicht herausspielen.

Abpfiff erste Halbzeit

45. +1 Min.: Rexhbecajs Flanke kann Andersson im Strafraum erwischen, sein Schuss wird aber noch zur Ecke abgefälscht.

45. Min.: Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

45. Min.: Klos holt sich wegen Meckerns die Gelbe Karte ein. Zuvor war er im Zweikampf gegen Bornauw zu Boden gegangen.

41. Min.: Freistoß für die Kölner. die Flanke geht einfach an alle vorbei und schnustracks aufs Tor. Ortega kann ihn den Ball aber halten. Das war wohl Kölns beste Chance heute...

40. Min.: Lucoqui fasst sich dreißig Meter vor dem Kölner Tor ein Herz, Horn kann den Schuss noch gerade so über die Latte lenken.

36. Min.: Bornauw setzt sich stark im Zweikampf gegen Soukou durch und nimmt dem Stürmer den Ball ab. Gut gemacht, sonst wäre er wohl ganz allein vor Timo Horn gewesen.

33. Min.: Ecke für Köln. Dudas Flanke kommt irgendwie zu Andersson, dessen geblockter Schuss von Shkiri abgefangen wird. Sein Schuss geht aber ebenfalls daneben.

30. Min.: Ehizibue setzt sich toll auf der rechten Seite durch, seine Flanke geht jedoch meterweit übers Tor vorbei. Schade.

25. Min.: Doan schafft es bis in den Kölner Strafraum hinein und wird in letzter Sekunde von Jannes Horn geblockt. Starke Aktion des Linksverteidigers.

20. Min.: Rexhbecaj und Thielmann kombinieren gut über die linke Seite, doch Bielefelds Defensive kann den Ball erneut vor dem eigenen Strafraum zurückerobern. Eine gute defensive Leistung der Arminia soweit.

18. Min.: Hartels Freistoßflanke ist schon wieder gefährlich, doch Prietl kann den Ball am zweiten Pfosten nicht kontrollieren. Abstoß für Timo Horn.

17. Min.: Hector senst Lucoqui um, verletzt sich dabei am Kopf und muss kurz behandelt werden. Das gibt eine eine gute Freistoßposition für die Arminia. Hector sieht übrigens Gelb für sein Foul.

15. Min.: Köln schafft es bislang nicht, ein gutes Spiel aufzubauen. Viele Bälle gehen dreißig Meter vor dem Bielefelder Tor verloren.

10. Min: Klos schraubt sich bei einer Ecke hoch und köpft den Ball Richtung Tor, Horn kann ihn jedoch sicher abfangen.

9. Min.: Hartels Freistoß erreicht Soukou im Kölner Strafraum, sein Schuss wird aber geblockt. Glück gehabt für den FC.

5. Min.: Erste Annäherung der Kölner, Andersson verpasst Ehizibues Flanke im Strafraum nur um Zentimeter.

3. Min.: Bielefeld macht gleich Druck, die Spieler pressen sehr hoch, teilweise direkt vor dem Kölner Strafraum. Das macht Köln wie schon gegen Hoffenheim zu schaffen.

Anpfiff erste Halbzeit

15.28 Uhr: Vor dem Spiel gibt es noch eine Schweigeminute für Arminia-Ikone Gerhard Weber.

15.08 Uhr: Bei Köln fehlen weiterhin Kainz, Jakobs und Schmitz verletzt; Modeste wird langsam wieder ins Training integriert. Gegenüber vergangener Woche wurde nur Höger durch Ehizibue ersetzt.

15.05 Uhr: Die Domstädter haben allerdings auch Argumente für einen heutigen Sieg. Die Neuzugänge Andersson und Duda konnten gegen Hoffenheim auf Anhieb überzeugen, Andersson erzielte sogar gleich seinen ersten Treffer im Kölner Trikot erzielen.

15.03 Uhr: FC-Trainer Markus Gisdol äußerte sich lobstark über den heutigen Gegner: „Man muss den Club, den Trainer und alle Beteiligten in Bielefeld loben. Sie haben Schritt für Schritt am Aufstieg gearbeitet. Es ist beachtlich. Sie haben eine Mannschaft, die eingespielt ist und die ihre Abläufe verinnerlicht hat. Sie haben so gut wie keinen Leistungsträger verloren und bestechen durch ihre Geschlossenheit."

14. 59 Uhr: In Bielefeld zu gewinnen, ist für Auswärtsteams fast zu einer Herkulesaufgabe geworden: Seit nunmehr 17 Pflichtspielen ist die Arminia in der SchüCo-Arena ungeschlagen, zuletzt verlor man vor einem Jahr gegen Stuttgart (0:1).

14.55 Uhr: 5.300 Fans werden heute auf der Bielefelder Alm erwartet. Aktuell sind vielleicht tausend Menschen im Stadion, es herrscht aber bereits eine schöne Atmosphäre.

14.50 Uhr: Nach über 4.000 Tagen spielt Arminia Bielefeld wieder zuhause in der Bundesliga. Das letzte Heimspiel fand am 23. Mai 2009 gegen hannover 96 statt (2:2).

14.37 Uhr: Und hier ist die Aufstellung der Gastgeber aus Bielefeld: Ortega – Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui – Prietl, Doan, Hartel – Soukou, Cordova, Klos.

14.35 Uhr: Die Aufstellung ist da! Das ist die heutige Startelf des 1. FC Köln: Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn – Shkiri, Hector – Rexhbecaj, Duda, Thielmann – Andersson.

14.30 Uhr: Herzlich Willkommen bei der Partie DSC Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Köln!