Einigung nach Vertragspoker: Der 1. FC Köln verlängert mit Florian Kainz bis 2024

Köln -

Seit Wochen befanden sich der 1. FC Köln und Mittelfeld-Allrounder Florian Kainz in Gesprächen um eine Vertragsverlängerung. Schließlich lief der Kontrakt des 29-jährigen Österreichers, der in dieser Saison 25 Bundesligaspiele bestritt, drei Treffer erzielte und fünf vorbereitete, ursprünglich nach der aktuellen Saison aus. Doch nun einigten sich beide Seiten, Kainz unterschrieb am Freitagnachmittag bis 2024 beim FC. Und zwar zu geringeren Konditionen.

„Kainzi ist menschlich und sportlich ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Nach seiner schweren Verletzung in der vergangenen Saison hat er sich zurückgekämpft und seit seiner Verpflichtung 2019 zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler entwickelt. Er verkörpert die Spielweise von Steffen Baumgart zu 100 Prozent und ist ein Leistungsträger", sagte Interims-Sportchef Jörg Jakobs.

Florian Kainz teilte mit: „Für mich waren zwei Gründe ausschlaggebend. Auf der einen Seite stimmt die sportliche Perspektive. Es macht gerade sehr viel Spaß, beim FC Fußball zu spielen. Wir sind eine richtig gute Einheit, mit der wir noch etwas erreichen können – und damit meine ich nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Trainerteam und den gesamten Staff. Auf der anderen Seite war das eine ganz wichtige Entscheidung für uns als Familie. Da sprechen ebenfalls viele Dinge für den FC. Wir fühlen uns sehr wohl in der Stadt, haben hier viele Freunde gefunden und unser Sohn ist hier geboren. Ich freue mich, hier in den nächsten gut zwei Jahren noch viele erfolgreiche Spiele zu absolvieren.“

Kainz war im Januar 2019 vom SV Werder Bremen nach Köln gewechselt. Angeblich soll der Grazer bislang rund 1,5 Millionen Euro pro Saison verdient haben, nun verzichtet er auf größere Teile seines Gehalts. Trotz guter Leistungen im Verein war er zuletzt von Trainer Franco Foda für die österreichische Nationalmannschaft nicht nominiert worden. (LW)