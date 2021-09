Einzelkritik zum 1. FC Köln: Drei FC-Spieler überzeugen beim Unentschieden in Freiburg

Köln/Freiburg -

Die Einzelkritik der FC-Spieler in der Partie gegen den SC Freiburg.

Timo Horn 3

Verschätzte sich in der zweiten Minute, als er gegen Günter mit den Füßen voran aus dem Tor kam, allerdings kam der Freiburger aus dem Abseits. Überragender Reflex in der zweiten Halbzeit, faustete dann kurz vor Schluss an den Strafraum zu Freiburgs Keitel, der jedoch über das Tor schoss.

Benno Schmitz 2,5

Gutes Stellungsspiel in der eigenen Hälfte – und erneut Vorlagengeber, diesmal profitierte Anthony Modeste von der Präzisionsflanke des zurzeit so verblüffenden Bayern.

Jorge Meré 3,5

Zu Beginn ein paar Schwierigkeiten, als er Bälle falsch einschätzte. Missglückter Klärungsversuch in der zweiten Hälfte. Lieferte den FC-Fans ein paar Momente zum Atem-Anhalten, obgleich seine Diagonalbälle eine Augenweide sind.

Das könnte Sie auch interessieren 1:1 in Freiburg : Czichos mit Eigentor – FC kann Führung in Unterzahl nicht halten

Rafael Czichos 4

Hervorragende Partie in der Innenverteidigung, wagte sogar Vorstöße. Doch dann traf er ins eigene Tor, obwohl der Ball nicht allzu schwierig zu klären gewesen wäre.

Jonas Hector 3

Endloser Einsatz, zudem mit vielen klugen Momenten. Erneut wertvoll, in der Schlussphase aber mit den Kräften am Ende, daher im Zweikampf vor dem Gegentor ohne Chance.

Salih Özcan 3,5

Versuchte, seinen Startelf-Einsatz zu rechtfertigen, indem er große Entschlossenheit zeigte. Hier und da unnötig hektisch.

Dejan Ljubicic 3

Sprang im Mittelfeld für Ellyes Skhiri ein, den Kölner Dauerläufer, der sich vor dem Spiel nicht stark genug für 90 Minuten gefühlt hatte. Vor der Abwehrkette wieder laufstärkster Mann auf dem Platz, schloss viele Lücken.

Mark Uth (bis 62.) 3

Mit seinem Auge für die Schwachstellen der gegnerischen Abwehr immer eine Bedrohung. Pfostentreffer in der ersten Hälfte, viele Pässe in gefährliche Zonen, doch fehlten Glück und manchmal auch die Konsequenz. Früh ausgewechselt.

Ellyes Skhiri (ab 62.) 2

Meldete seinem Trainer nach strapaziöser Reise mit der tunesischen Nationalelf eine leichte Formschwäche, um dann eine hervorragende halbe Stunde zu liefern. Selbst außer Form ein absoluter Leistungsträger.

Florian Kainz 4

Seine Flanken mit dem linken Fuß sind stark ausbaufähig. Nutzte seine Gelegenheiten am Samstag nicht, obgleich er hart arbeitete. In der 75. Minute mit einer ebenso harten wie unnötigen Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt.

Anthony Modeste 2

Kam seinen Mitspielern immer wieder auf den Flügeln zur Hilfe. Versenkte den Kopfball zum 1:0 mit herausragender Präzision. Erneut ein starker Auftritt des Franzosen.

Sebastian Andersson 3

Setzte die Freiburger Innenverteidiger unter ständigen Stress. Gewohnt geschickt im Zweikampf, ungewohnt beweglich.