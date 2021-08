Einzelkritik zum 1. FC Köln: Skhiri, Hector und Kainz stark – Zwei Kölner nur Note 4

Köln -

Der 1. FC Köln hat am dritten Spieltag gegen den Aufsteiger VfL Bochum mit 2:1 gewonnen. Die Kölner waren lange überlegen, Stürmer Anthony Modeste traf doppelt das Aluminium, aber die Tore erzielten andere: Louis Schaub schoss das 1:0 für Köln, Tim Lemperle traf in der Nachspielzeit. Das späte Tor von Bochums Simon Zoller reichte nicht mehr für den Aufsteiger. Doch wie haben die Kölner gespielt? Die Einzelkritik.

Timo Horn 3,5

Eilte kurz vor der Halbzeitpause aus seinem Tor, obwohl er den weiteren Weg zum Ball hatte als Zoller. Spielte später einen Ball mit dem Fuß, den er in die Hand hätte nehmen dürfen. Bekam nichts zu halten.

Benno Schmitz 2

Zeigte sein bislang bestes Spiel im Kölner Trikot: Herausragend im Zweikampf, offensiv reihte er eine Aktion an die andere.



Jorge Meré 4

Leitete die erste Möglichkeiten ein, immer wieder mit guten Bällen im Spielaufbau. Wirkte jedoch läuferisch wieder nicht auf der Höhe. Früh Gelb-verwarnt, nach einem wilden Ausflug in die Bochumer Hälfte am Seidenen Faden. Nach 45 Minuten ausgewechselt.



Luca Kilian 2,5

Bot nach einem kleinen technischen Fehler kurz nach seiner Einwechslung ein tadelloses Debüt.

Rafael Czichos 2,5

Hervorragend in Stellungsspiel und Zweikampfführung. Einige seiner langen Bälle gingen verloren.

Jonas Hector 2

Immer bereit, Kölns Kapitän lieferte einmal mehr ein gewaltiges Pensum.

Ellyes Skhiri 1,5

Rettete in der 43. überragend vor Holtmann; womöglich erneut wichtigster FC-Spieler auf dem Platz.



Dejan Ljubicic 2

Wieder ein starkes Spiel des extrem mobilen Österreichers, gegen den die Bochumer besonders in der ersten Halbzeit kein Mittel fanden.



Ondrej Duda 4

Schien bisweilen überfordert vom Tempofußball der eigenen Leute. Bemühte sich um schnelles Passspiel, konnte sich jedoch kaum entscheidend zeigen. Leitete mit einem Fehlpass immerhin die Kölner Führung ein.



Florian Kainz 2

Ständige Bedrohung für die Bochumer. Voll eingebunden, immer wieder gefährlich am Ball – und Vorbereiter des 1:0.



Sebastian Andersson 3,5

Bereitete das 1:0 vor, das Schiedsrichter Cortus annullierte. Musste in der 63. Minute nach Kainz‘ Flanke treffen. Insgesamt ohne Wirkung.



Anthony Modeste 2,5

Traf in der 4. Minute den Pfosten, in der 73. ein weiteres Mal. War der Bochumer Verteidigung eine ständige Last, enorm einsatzfreudig bis in die Nachspielzeit.



Tim Lemperle 2

Brachte nach seiner Einwechslung enormen Schwung und erzielte seinen ersten Bundesligatreffer.