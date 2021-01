Erster Sieg 2021: Matchwinner Thielmann: Köln holt spät den Sieg

Köln -

Schlusspfiff in Gelsenkirchen. Der 1. FC Köln schließt die Hinrunde mit einem 2:1 und 15 Punkten auf Platz 15 ab. In der ersten Hälfte gingen die Kölner durch Czichos in Führung, Schalke verpasste kurz vor Halbzeitpfiff noch das 1:1. Nach der Pause hätten die Kölner fast nachgelegt, stattdessen kassiert man wenig später den Ausgleich von Hoppe – nach katastrophalem Defensivverhalten. Schalke hatte danach weit mehr vom Spiel und drückte auf die Führung, während Köln sich immer weiter zurückzog. Umso überraschender fiel der Siegtreffer durch Thielmann in der Nachspielzeit. Durch den Sieg zieht der FC auch an Arminia Bielefeld vorbei.

Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker:

Schalke 04 – 1. FC Köln 1:2 (0:1)

Schalke 04: Fährmann – Becker, Kabak, Nastasic (Mascarell, 71.), Kolasinac (Oczipka, 71.) – Stambouli, Serdar – Raman (Bouajellab, 71.), Uth, Harit – Hoppe.

1. FC Köln: T. Horn – Cestic, Bornauw, Czichos (Katterbach, 46.) – Ehizibue (Rexhbecaj, 72.), J. Horn – Shkiri, Hector (Öczan, 80.) – M. Wolf, Drexler (Arokodare, 88.) – Duda (Thielmann, 88.).

Tore: Hoppe (57.) – Czichos (31.), Thielmann (90.+3)

Karten: Stambouli, Bouajellab – J. Horn

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Abpfiff zweite Halbzeit

90.+3 Min.: Was für ein klasse Tor! Rexhbecaj schickt Thielmann auf die Reise. Der Joker taucht vor Fährmann auf und trifft überlegen ins linke Ecke.

Tor für den 1. FC Köln!

90. Min.: Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.

89. Min.: Jetzt geraten die Spieler am Kölner Strafraum aneinander, nachdem Bouajellab unsanft gegen Cestic einsteigt. Jannes Horn und er sehen dabei Gelb.

88. Min.: Doppelwechsel beim FC, Duda und Drexler werden durch Arkodare und Thielmann ersetzt.

87. Min.: Harits Pass im Strafraum ist gefährlich, doch Drexler kann mit Gewalt klären.

81. Min.: Kabak und Bornauw knallen im Luftduell mit den Köpfen gegeneinander und müssen behandelt werden.

80. Min.: Hector geht vom Feld, es kommt Öczan.

76. Min.: Duda und Drexler kombinieren gut vor dem Schalker Strafraum, doch Drexlers Flachpass wird von serdar abgefangen.

74. Min.: Rexhbecaj bleibt gleich bei einem Duell liegen und muss an der Außenlinie behandelt werden.

72. Min.: Auch der FC bringt frische Kräfte, Rexhbecaj kommt für Ehizibue.

71. Min.: Dreifachwechsel beim Gastgeber, Oczipka, Bouajellab und Mascarell ersetzen Kolasinac, Raman und Nastasic.

64. Min.: Serdar legt ein tolles Solo hin, am Ende fehlt ihm aber die Übersicht. Sein Linksschuss geht weit an Tor vorbei.

61. Min.: Stambouli packt aus 20 Metern den Hammer aus, Horn lenkt den Flachschuss noch um den Pfosten. Schalke spielt wie aufgewirbelt.

57. Min.: Der Ausgleich! Harits Pass wird miserabel von Bornauw und Shkiri geklärt und landet schließlich vor Hoppes Füßen der mit rechts den Ball ins Tor befördert.

Tor für Schalke 04!

54. Min.: Dast das 2:0! Der FC konter wundervoll über Shkiri und Wolf, dessen Flanke über rechts in den Strafraun gelingt. Dort wird sie von Kabak an den eigenen Pfosten gelenkt. Pech für Köln!

51. Min.: Drexler spaziert durch das Mittelfeld, sein Schuss aus 25 Metern wird aber zur Ecke abgefälscht.

49. Min.: Stambouli erwischt Ehizibue am Fuß und sieht dafür Gelb.

46. Min.: Der FC muss verletzungsbedingt wechseln, Katterbach ersetzt Czichos.

Anpfiff zweite Halbzeit

Halbzeit auf Schalke. Der 1. FC Köln führt zur Pause verdient mit 1:0. Nach mauer Anfangsphase, in der die Knappen mehr vom Spiel hatten, kammen die Kölner immer besser in Fahrt und belohnt sich durch Czichos Führungstreffer. Schalke ließ aber nicht locker und hätte kurz vor dem Halbzeitpfiff fast ausgeglichen.

Abpfiff erste Halbzeit

45. Min.: Es gibt eine Minute Nachspielzeit

45.Min.: Fast der Ausgleich! Uth erhält den Ball links am Strafraum und zieht sofort ab, Horn lenkt den Ball noch stark über die Latte.

41. Min.: Nun probiert es auch Duda aus der Distanz, der Schuss geht aber weit über den Schalker Kasten.

37. Min.: Der FC nimmt Fahrt auf: Nach Doppelpass mit Drexler erscheint Ehizibue vor Fährmann, der noch rechtzeitig klärt.

31. Min.: Die Kölner Führung! Nach Hectors Eckball kommt Drexler zum Schuss, der aber sehr unplatziert ist... und auf wundersamer Weise vor Czichos' Kopf landet, der die Kugel ins Tor reinhämmert.

Tor für den 1. FC Köln!

29. Min.: Dudas Flanke drückt Czichos über die Linie, doch Schiedsrichter Siebert hatte bereits wegen Foul von Cestic an den Schalker Torhüter abgefiffen.

27. Min.: Die nächste Möglichkeit: Diesmal ist es Uth, der im Strafraum seinen Linksschuss zu weit übers Kölner Tor setzt.

26. Min.: Kolasinac schickt Haric auf die Reise, der 20 Meter vor dem Tor ausholt. Horn kann den Ball stark zur Ecke parieren.

24. Min.: Dudas Freistoß senkt sich gefährlich, sodass Keeper Fährmann in höchster Not zur Ecke klären muss. Das war die erste große Kölner Chance!

17. Min.: Wolf sprintet bis zum Schalker Strafraum, sein Schuss wird aber geblockt. Ehizibues Nachschuss fliegt am linken Pfosten vorbei.

4. Min.: Schalke startet gleich los: Serdar probiert es zentral aus 25 Metern, Horn kann den Ball noch wegfausten. Kolasinac steht dann im Abseits.

Anpfiff erste Halbzeit

18.28 Uhr: Gleich geht es los!

18.15 Uhr: Aufpassen muss die Kölner Abwehr auf Youngster Matthew Hoppe: Der 19-jährige US-Boy erzielte 2021 bereits vier Treffer, ein Ligabestwert.

18.10 Uhr: Schalke hat zudem seit 2011 kein Heimspiel mehr gegen die Geißböcke gewonnen. Damals siegte man mit 5:1 – Lukas Podolski erzielte den einzigen Kölner Treffer.

18.05 Uhr: Aufbauen kann der FC auf seine Auswärtsbilanz: neuen von zwölf Punkten holte man im gegnerischen Stadion, darunter den Sieg gegen den 04-Rivalen aus Dortmund.

18 Uhr: Allerdings: Schalke ist anders als Köln auch die Schießbude der Liga – mit 42 Gegentreffern (Köln: 27) stellen die Knappen die mit Abstand schlechteste Defensive auf.

17.55 Uhr: Heute treffen zwei der schwächsten Offensiven der Liga aufeinander: Beide Mannschaften schossen in 16 Spielen nur 13 Treffer, nur Aufsteiger Bielefeld ist da schlechter.

17.50 Uhr: Auf Schalke gab es am Wochenende noch einen weiteren Grund zur Freude: Klaas-Jan Huntelaar (37) kehrte nach dreieinhalb Jahren Abwesenheit wieder nach Gelsenkirchen. Der Hunter absolvierte zwischen 2010 und 2017 ganze 175 Partien (82) für die Knappen, 2012 wurde er mit 29 Treffern Torschützenkönig.

17.45 Uhr: Die Knappen beendeten letztes Wochenende ihre Negativserie mit einem 4:0 gegen Hoffenheim. Mit einem heutigen Sieg könnte man bis auf zwei Punkte an den FC heranrücken.

17.40 Uhr: Gegen den FC muss Schalke-Trainer Christian Gross auf Salif Sané und Alessandro Schöpf verzichten. Kapitän Omar Mascarell ist nach überstandener Verletzung wieder dabei.

17.33 Uhr: Und das ist die Aufstellung der Gastgeber aus Gelsenkirchen: Fährmann – Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac – Stambouli, Serdar – Raman, Uth, Harit – Hoppe.

17.33 Uhr: Die Aufstellung ist da! Das ist die heutige Startelf des 1. FC Köln: T. Horn – Cestic, Bornauw, Czichos – Ehizibue, J. Horn – Shkiri, Hector – M. Wolf, Drexler – Duda.

17.30 Uhr: Herzlich Willkommen bei der Partie 1. FC Köln gegen Hertha BSC Berlin!