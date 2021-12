Ex-Profi ist nicht geimpft: 1. FC Köln stellt Teammanager frei

Köln -

Der 1. FC Köln hat Teammanager Denis Lapaczinski (40) vorerst freigestellt. Der Klub will damit das Risiko von Impfdurchbrüchen innerhalb des Teams und der Mitarbeiterschaft reduzieren, da sich der ehemalige Profi noch nicht hat impfen lassen. In der Zwischenzeit ist der 40-Jährige auch noch an Corona erkrankt und befindet sich in Quarantäne. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ kann einen Bericht der „Bild“ bestätigen, die zuerst berichtete.

Der FC war Vorreiter in Sachen 2G und warb auch stets für die Impfung. Auch die Mannschaft ist mittlerweile komplett durchgeimpft und soll noch in diesem Jahr geboostert werden. Lapaczinski soll nach seiner Genesung die Arbeit am Geißbockheim wieder aufnehmen. Bis dahin werden seine Aufgaben rund um die Mannschaft aufgeteilt. (LW)