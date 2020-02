FC-Einzelkritik: Bornauw immer wertvoller, Hector und Rexhbecaj stark

Köln -

Der 1. FC Köln gewinnt 3:0 gegen Schalke 04. Die FC-Spieler in der Einzelkritik:

Timo Horn 2,5

Das könnte Sie auch interessieren Mit Pressing, Tempo und Mut : FC entscheidet Schalke-Duell mit 3:0

Lange Zeit nahezu beschäftigungslos, dann war er kurz vor der Pause gegen Gregoritsch zur Stelle, als er gebraucht wurde und verhinderte das Anschlusstor.

Kingsley Ehizibue 3

Spielt wesentlich selbstbewusster und sicherer als zu Saisonbeginn. Die Schalker stellten ihn vor keine Probleme.

Sebastiaan Bornauw 1

Das könnte Sie auch interessieren Winter-Zugang des 1. FC Köln : Elvis Rexhbecajs Höhenflug

Sicherlich Armin Vehs bester Griff. So jung und so cool. Der Belgier wird immer besser und wertvoller. Köpfte zur Führung ein – schon sein fünftes Saisontor. Alle gelangen ihm nach Standard-Situationen.

Toni Leistner 2,5

Stark sein Ballgewinn vor dem 2:0. War der zweikampfstärkste Spieler auf dem Platz, gewann 15 seiner 16 Duelle. Nicht der Herr der feinen Klinge, aber das war auch weniger gefragt.

Benno Schmitz 2,5

Spielte nach einem frühen Zusammenprall mit Leistner mit einem Turban. Der störte ihn offenbar nicht. Erledigte zuverlässig seinen Job, war von allen Kölnern am meisten am Ball (75 Ballkontakte).

Ellyes Skhiri 2

Der Tunesier macht die kleinen, wichtigen Dinge. Erobert viele Bälle und ist brutal laufstark, spulte alleine bis zur Pause sieben Kilometer ab.

Jonas Hector 1,5

Von seiner Adduktoren-Verletzung, die ihn noch an einem Einsatz in Berlin gehindert hatte, war nichts mehr zu sehen. Dirigierte seine Mannschaft, überragende Ballgewinne. Seit Wochen in Länderspielform.

Florian Kainz 2

Traut sich deutlich mehr zu. Ist für die spielerischen Momente zuständig. Überzeugte durch Passsicherheit. Bereitete bereits das sechste Tor in dieser Saison vor, und wie schon in Berlin erzwang er ein kurioses Tor. Diesmal wurde es aber als Eigentor (von Nübel) gewertet.

Elvis Rexhbecaj 1,5

Man fragt sich, warum Wolfsburg überhaupt keine Verwendung für ihn hatte. Ersetzte Mark Uth ioin der Zentrale stark, spielte mit ungemein viel Mut. Extraklasse, wie er das 2:0 vorbereitete. War der Spieler mit den meisten Torschüssen in dieser Partie (fünf) und insgesamt an sieben der elf Kölner Abschlüsse direkt beteiligt. Kleines Manko: Hätte noch selbst treffen können.

Ismail Jakobs 2,5

War lange überall zu finden, bis später merklich die Kraft nachließ. Gefiel als Flankengeber. Es ist Markus Gisdols Verdienst, ihn konstant aufgebaut zu haben.

Jhon Córdoba 2,5

Ist derzeit einfach eiskalt vor dem Tor. Traf sogar im Fallen; es war sein zehntes Saisontor. Steigert weiter sein Marktwert. Handelte sich zuvor eine unnötige Gelbe Karte ein und ist jetzt in Paderborn gesperrt.