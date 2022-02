FC-Einzelkritik: Torschütze Kainz wertvoll – Modeste entwickelt keine Torgefahr

Fürth -

Der 1. FC Köln ist beim Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Florian Kainz brachte den FC zwar in Führung, aber Griesbeck konnte nach einem Eckball ausgleichen.

Die Profis des 1. FC Köln in der Einzelkritik

Marvin Schwäbe 4

Spielte einmal unter Druck den Ball in Seguins Füße, anschließend unsicher bei einer Flanke. Brauchte Zeit, um seinen Rhythmus zu finden. Ohne Chance beim Ausgleich.

Benno Schmitz 3,5

Vor dem Eckball, der zum Ausgleich führte, gegen Hrgota nicht auf dem Posten. Viel beschäftigt auf der rechten Abwehrseite.

Luca Kilian 3,5

Rettete gegen Hrgota nach fünf Minuten mit einer seiner beliebten Grätschen. Gegen die beweglichen Fürther mehrfach in Schwierigkeiten, löste seine Aufgaben aber soweit zuverlässig.

Timo Hübers 3

Verrichtete seine Arbeit am Gegenspieler umsichtig und spielte viele kluge Verlagerungen. Dass er einen stressigen Tag erlebte, lag vor allem am Auftreten der Fürther Angreifer.

Jonas Hector 2,5

In seinem 300. Profispiel im FC-Trikot so fleißig wie in den 299 davor. Einige herausragende Pässe, viele wichtige Zweikämpfe und die Vorbereitung des 1:0.

Salih Özcan 2,5

Erzielte in der 15. Minute beinahe das Tor des Monats, als er den Ball mit der Hacke volley an die Latte schoss. Starke Antritte durchs Zentrum, wach und zweikampfstark. Wegen akuter Gelb-Rot-Gefahr ausgewechselt.

Ellyes Skhiri 3

Zunächst halbrechts eingesetzt, wechselte er sich später mit Özcan vor der Abwehr ab. Enormer Radius, gute Flanke zu Modestes Kopfballchance in der ersten Hälfte. Insgesamt zu selten zwingend.

Jan Thielmann 3,5

Wendig und aggressiv und damit in der Nähe des Fürther Tores eine ständige Bedrohung. Oft allerdings nicht klar genug in seinen Aktionen.

Mark Uth 4

Begann ambitioniert, verschwand aber in der zweiten Hälfte vollends aus dem intensiven Spiel.

Florian Kainz 2,5

Traf zur Führung, war aber nicht nur deswegen wertvoll. Großer Einsatz, viele Aktionen, obwohl nicht alles gelang.

Anthony Modeste 4

Abgesehen von seiner Kopfballchance in der ersten Halbzeit ohne Aktion. Konnte keine Torgefahr entwickeln.