Gladbach – Der 1. FC Köln hat auch das Rückspiel gegen Gladbach gewonnen. Mit 3:1 siegte das Team von Steffen Baumgart auswärts im Derby, insbesondere nach einer fulminanten ersten Halbzeit verdient. Die FC-Profis in unserer Einzelkritik.

Das könnte Sie auch interessieren:

Marvin Schwäbe 3

Bekam in der ersten Halbzeit nur ein Schüsschen von Embolo aufs Tor. Hatte sehr wenig zu tun, daher kaum zu bewerten. Blieb immer wachsam. Am Ende chancenlos beim 1:3.

Kingsley Ehizibue 2,5

Wieder so ein guter Griff von Baumgart. Er beließ den schnellen Niederländer im Team und gab ihm den Vorzug vor dem gerade erst genesenen Schmitz. Ehizibue dankte es mit einer erstaunlich konzentrierten Leistung.

Luca Kilian 3

Hatte bis zum 1:3 eine 100-prozentige Zweikampfquote. Dann war er gegen Embolo im Laufduell einmal zweiter Sieger. Hatte bis dato alles im Griff, wurde aber auch erstaunlich wenig gefordert.

Timo Hübers 2

Bewies erneut, dass er nicht nur kompromisslos und mit Übersicht verteidigen kann, sondern er überzeugt auch im Spielaufbau. Es ist kein Wunder, dass er nach der starken Saison auch bei anderen Klubs ein Thema ist.

Jonas Hector 2,5

Rückte wieder nach hinten links die Viererabwehrkette. Dort ist derzeit für den FC am wertvollsten. Routinierte Vorstellung des Kapitäns.

Ellyes Skhiri 2,5

Bildete mit Özcan das Bollwerk im defensiven Mittelfeld. Lief am Ende wieder 13 Kilometer. Hatte nicht die herausragende Szene, aber viele wichtige, kleinere Aktionen. Schenkte etwas leichtfertig in der 19. Minute das mögliche 2:0 durch einen zu ungenauen Pass her.

Salih Özcan 2

Was er derzeit macht, hat alles Hand und Fuß. Strahlt großes Selbstvertrauen aus und ist körperlich in absoluter Top-Form. Seine Entwicklung macht Freude.

Dejan Ljubicic 2

Er bleibt der Mann für die besonderen Anlässe und schönen Tore. Wie im Hinspiel traf er erneut, diesmal aus 14 Metern. Zeigte enorme Präsenz.

Mark Uth 1

Auch wenn der gebürtige Kölner selbst nicht traf, spielte er eine erste Derby-Halbzeit wie aus einem Guss. Bei allen drei Toren entscheidend beteiligt: Leitete das 1:0 ein, behielt beim Pass auf Kainz vor dem 2:0 die Übersicht, legte dann vor dem 3:0 perfekt rüber für Ljubicic.

Florian Kainz 1

Wie verwandelt im Vergleich zum Mainz-Spiel. Sagenhaft flink auf den Beinen und von den Borussen nie zu stoppen. Bediente Modeste perfekt vor der frühen Führung. Gewann vor dem 3:0 das wichtige Duell mit dem überforderten Ginter.

Anthony Modeste 2

Vor dem Tor bleibt er einfach abgezockt und cool wie fast kein Zweiter. Brachte den FC mit seinem 16. Saisontor früh auf die Siegerstraße und beendete so auch eine kleine Tore-Durststrecke. Hätte nach 67 Minuten fast noch mit einem spektakulären Scherenschlag getroffen.

Ab 61.: Jan Thielmann 3

Kainz hatte eine Stunde geglänzt, da bekam auch der 19-Jährige seine Chance. Gleich ordentlich im Spiel drin, blieb aber ohne große Aktion.