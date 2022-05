FC-Profis in der Einzelkritik: Kölner Offensivspektakel – Großes Spiel von Mark Uth

Köln -

Der 1. FC Köln hat mit einer beeindruckenden Offensivleistung in Augsburg mit 4:1 gewonnen. Die FC-Profis in der Einzelkritik:

Marvin Schwäbe 3

In der 6. Minute ein wenig im Glück, als Gregoritsch ihm den Ball aus nächster Nähe in die Arme köpfte. Ansonsten bemerkenswert unbeschäftigt. Verhinderte in der 83. Minute noch einmal ein Gegentor, wurde aber auch da vor allem angeköpft.

Benno Schmitz 2

Mit dem Pass auf Jan Thielmann bereitete der Rechtsverteidiger bereits zum fünften Mal in dieser Saison ein Tor vor. Die Augsburger boten ihm viele Räume, die er unter anderem dafür nutzte, um den Weg für Uths 2:0 zu bereiten. Auch defensiv tadellos.

Luca Kilian 4

Verteidigte einmal mehr ohne viel Eleganz, dafür überwiegend zuverlässig – bis er sich vor Niederlechners Tor höllisch verschätzte.

Timo Hübers 1,5

In der Luft wie am Boden absolut sicher, ein weiteres starkes Spiel des Kölner Abwehrchefs, der auch am Ball starke Auftritte hatte.

Jonas Hector 2

Wie Schmitz auf der rechten Seite war der Kapitän am Samstag viel mehr als nur ein Außenverteidiger. Hector sicherte ab, trieb an, bestimmte das Tempo. Hervorragendes Spiel.

Ellyes Skhiri 2,5

Spielte allein vor der Abwehr, geriet aber selten in Schwierigkeiten, weil er einerseits stark auftrat und andererseits viel Unterstützung seiner Kollegen erhielt.

Skhiri gegen Vargas dpa Foto:

Dejan Ljubicic 2

Sein Tempo und die enorme Laufbereitschaft ermöglichen es dem Österreicher, auf mehreren Positionen gleichzeitig zu glänzen. War rechts vorn gerade im Zusammenspiel mit Schmitz eine stete Bedrohung für die Augsburger. Schloss aber auch immer wieder Räume im Zentrum.

Mark Uth 1

Spielte die entscheidende Verlagerung vor dem 1:0, anschließend erzielte er das 2:0 mit einem perfekten Spannschuss inklusive Innenpfosten. Führte brillant Regie, seine Aktion vor Modestes 4:1 gegen Reece Oxford war ein Wunderwerk. Großes Spiel des Porzers.

Florian Kainz 3

Verlegte sich wieder überwiegend auf harte Arbeit, dafür gebührt ihm Lob. Spielerisch mit ein paar Fehlern, ließ jedoch keinen Weg aus. Und schlug dann einen starken Ball auf Modeste, der den Strafstoß zum 3:0 brachte.

Jan Thielmann (bis 71.) 1,5

Schlich sich vor dem 1:0 klug ein paar Schritte zurück und war daher bereit für Schmitz‘ Pass und sein drittes Saisontor. Bereitete das 2:0 mit einem gewonnenen Kopfball gegen den riesigen Reece Oxford vor. Bemerkenswerter Auftritt des 19-Jährigen.

Hebt ab zum Torjubel: Jan Thielmann IMAGO/Eibner Foto:

Anthony Modeste 1,5

Hätte schon nach Kainz‘ Freistoß per Kopf treffen müssen, setzte den Ball aber neben das Tor. Zunächst vergleichsweise unauffällig, dafür wertvoll bei Defensiv-Standards. Dann nach seinem Elfmetertreffer im Spiel und mit dem sicheren Abschluss zum 4:1 einmal mehr der zuverlässige Torjäger.

Anthony Modeste trifft per Elfmeter IMAGO/Eibner Foto:

Tim Lemperle (ab 71.) 2

Spielte U-21-Europameister Niklas Dorsch schwindelig und leitete dann mit seinem Pass auf Uth das 4:1 ein. Fantastische Offensivaktion des 20-Jährigen.