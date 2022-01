FC-Profis in der Einzelkritik: Uth sticht gegen Berlin heraus – FC-Abwehr wackelt nicht

Berlin -

Der 1. FC Köln hat zum Rückrundenstart gegen Hertha BSC mit 3:1 gewonnen. Modeste, Duda und Thielmann besorgten die Treffer.



Die FC-Profis in unserer Einzelkritik.

Marvin Schwäbe 2,5



Hervorragende Parade in der 28. Minute gegen Maolida, als er sich nicht locken ließ. Mutig und souverän mit dem Ball am Fuß. Blieb beim Gegentor im Verkehr vor seinem Tor stecken und hatte daher keine Chance, zum Ball zu kommen.

Benno Schmitz 3



Setzt um, was sein Trainer von ihm verlangt und leistete damit auch am Sonntag wertvolle Beiträge zum Funktionieren des Kölner Spiels. Geriet auf der rechten Abwehrseite kaum in Not.

Timo Hübers 2



Sah nach einer Viertelstunde eine vollends unverständliche Gelbe Karte. Zeigte sich davon unbeeindruckt und überzeugte mit sicherem Stellungsspiel und souveräner Zweikampfführung.

Luca Kilian 2,5



Körperlich extrem stark und damit ein guter Partner für Hübers. Gestattete der Berliner Offensive extrem wenig.

Jonas Hector 2



Komplett souverän auf der linken Abwehrseite. Zuverlässiger Partner für seine Neben- und Vorderleute und damit ein Anker des Kölner Auftritts.

Salih Özcan 2



Nach acht Minuten im Mittelfeld von Darida getunnelt, da sackte er für einen Moment in sich zusammen und erinnerte ein wenig an den alten Salih Özcan. Der Rest seines Auftritts als alleiniger Defensivmann vor der Abwehrkette geriet dann aber wieder so stark wie zuletzt.

Louis Schaub 2,5



Gute Chance in der 22. Minute, als er den Ball mit dem rechten Fuß etwas überambitioniert unter die Latte jagen wollte. Hatte seine Momente.

Ondrej Duda 2,5



Im Glück, weil Stark ihm den Ball vor die Füße köpfte, den er mit feinem Rechtsschuss versenken konnte, weil Schwolow die Sicht verstellt war. Ließ keinen Weg aus.

Jubel auf Seiten des FC nach dem 2:0 durch Duda. imago images/Contrast Foto:

Florian Kainz 3,5



Tauchte nach einer halben Stunde plötzlich auf der rechten Seite auf, flankte und löste damit Dudas Treffer zum 2:0 aus. Enorm fleißig.

Mark Uth 1,5



Schlug eine Flanke zum 1:0 vor das Berliner Tor, von der Stürmer träumen. Spätestens nach seiner perfekten Vorlage sehr gut im Spiel, viele gefährliche Aktionen. Sehr seriöser Auftritt.

Anthony Modeste 2



Von Stark und Torunarigha hingebungsvoll gedeckt – und doch nicht gestoppt: Das 1:0 war der zwölfte Saisontreffer des Franzosen, der sein neunte Kopfballtor routiniert zur Kenntnis nahm.