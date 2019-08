FC-Reserve: Salih Özcan fliegt vom Platz, Köln kassiert Pleite

Köln -

Es ist keine leichte Situation für Salih Özcan beim 1. FC Köln. Der talentierte Mittelfeldspieler hat bei Chefcoach Achim Beierlorzer einen schweren Stand und wurde zum Bundesliga-Auftakt am Samstag zu den Amateuren in die Regionalliga beordert. Vierte Liga statt erste und 250 Zuschauer statt 25.000, Sportfreunde Lotte statt VfL Wolfsburg – in dieser ernüchternden Realität fand sich der 21-Jährige am Samstagnachmittag wieder. Zu allem Überfluss kassierte Özcan dort bei der 1:3-(0:2)-Niederlage gegen den Drittliga-Absteiger auch noch eine Gelb-Rote Karte. Spielentscheidend war der Platzverweis allerdings nicht, sondern fiel eher unter die Kategorie Frustbewältigung. Viel entscheidender für den Ausgang der Partie war der vorherige Platzverweis gegen FC-Kapitän Marius Laux, der im Anschluss an eine Rudelbildung die Rote Karte sah.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kölner durchaus die Möglichkeit, die Partie zu drehen. Doch in Unterzahl sanken die Chancen auf ein Minimum. „Heute haben wir eine Lehrstunde für Cleverness und Effektivität bekommen“, resümierte ein enttäuschter FC-Coach Mark Zimmermann. Nur ein paar Minuten zu Spielbeginn waren nach dem Geschmack des Kölner Trainers, doch spätestens nach dem Führungstreffer der Gäste durch den flinken Marcell Sobotta (10.) agierten seine Spieler defensiv mitunter konfus und überfordert. Besonders das bislang so überzeugende Innenverteidiger-Duo Lukas Nottbeck und Marius Laux erwischte einen furchtbaren Tag. Beim 0:2 durch Kevin Freiberger (22.) spielte das Sturmduo der Gäste allerdings die komplette FC-Defensive schwindelig. In der Offensive lief es nicht viel besser. Zwar kombinierten die Kölner hin und wieder recht passabel, doch Torgefahr strahlte fast niemand aus. Özcan gehörte mit Vincent Geimer noch zu den Auffälligsten.

Calvin Brackelmann kommt rein

Nach der Halbzeit ersetzte Calvin Brackelmann den gelb-rot gefährdeten Nottbeck. In der Folge wurde die Partie etwas offener und nach dem Anschlusstreffer durch Oliver Schmitt (58.) sogar noch einmal spannend. Zunächst entschärfte FC-Keeper Brady Scott eine Doppelchance der Gäste, dann verpasste der eingewechselte Lucas Musculus auf der Gegenseite den möglichen Ausgleich. Anschließend kam es zu der eingangs beschriebenen Rudelbildung, nachdem FC-Stürmer Kaan Caliskaner Lottes Keeper Alexander Eiban zu ungestüm attackiert hatte. Laux wollte Caliskaner, der von einigen Gästespielern angegangen wurde, daraufhin zur Seite springen und schlug nach Meinung von Schiedsrichter Timo Gansloweit dabei seinen Gegenspieler Matthias Rahn. Laux sah rot, Rahn kam mit gelb davon und Lottes Keeper Eiban musste mit einer Gehirnerschütterung vom Feld. Zehn Minuten später war die Partie mit dem 3:1 der Gäste durch Filip Lisnic entschieden. Das wusste auch Özcan, der sein Team durch seinen verfrühten Abgang (79.) zwar in doppelter Unterzahl zurückließ, doch Tore sollten nicht mehr fallen.

FC II: Scott – Rittmüller, Laux, Nottbeck (46. Brackelmann), Sechelmann – Özcan, Schlax (73. Richter) - Boakye (57. Musculus), Schmitt, Geimer – Caliskaner (83. Augusto). – Zuschauer: 250. Tore: 0:1 Sobotta (10.), 0:2 Freiberger (22.), 1:2 Schmitt (58.), 1:3 Lisnic (75.). – Bes. Vork.: Rote Karte Laux (65./Tätlichkeit), Gelb-Rote Karte Özcan (79./wiederholtes Foulspiel).