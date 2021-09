FC-Spieler in der Einzelkritik: Horn liefert Glanztaten – Czichos vollends überfordert

Köln -

Mit vielen Rettungsaktionen von Timo Horn hat sich der 1. FC Köln am Samstag mit einem Unentschieden gegen RB Leipzig einen Punkt erkämpft. Die FC-Spieler in der Einzelkritik:

Timo Horn 1

Fischte Szoboszlais Freistoß aus dem Torwinkel. Nach einer Stunde starker Reflex gegen Forsberg. Anschließend mit einer Glanztat nach der anderen. Zauberparade in der Schlussminute gegen Szoboszlai.

Benno Schmitz 2,5

Seine Ablage zu Dudas Pfostentreffer war herausragend. Insgesamt geht der Hype um den Rechtsverteidiger zurecht weiter – auch gegen Leipzig überzeugte Schmitz mit Fleiß und Spielintelligenz.

Luca Kilian 3,5

Verlor das Kopfballduell mit Haidara vor dem 1:1. Hatte Standprobleme, als der Kölner Rasen nachließ. Tat sich schwer.

Rafael Czichos (bis 31.) 5

Vom Tempo der Leipziger vollends überfordert. Sah eine frühe und recht harte Gelbe Karte, hätte kurz danach mit etwas Pech bereits Gelb-Rot sehen können und wurde nach einer halben Stunde ausgewechselt.

Jorge Meré (ab 31.) 2

Trotz Kaltstarts ein hervorragender Auftritt des Spaniers, der Forsberg bei dessen vermeintlichen Ausgleichstreffer abseits stellte. Gelb für ein kindisches Foul.

Jonas Hector 3

Ließ erneut keinen Weg aus und war ein Zentrum der Verantwortung auf dem Platz. In der Schlussphase auf dem linken Flügel.

Ellyes Skhiri 3

Fühlt sich im Hochgeschwindigkeitsfußball etwas weniger wohl. Konnte daher zwar als Stratege helfen, hatte jedoch hier und da Schwierigkeiten, in die Zweikämpfe zu finden.

Dejan Ljubicic 2,5

Ein übler Fehlpass nach einer Viertelstunde, der Folgen hätte haben können. Anschließend aber wieder enorm wachsam und einer der wenigen Kölner, die das Tempo der Leipziger problemlos mitgehen konnten.

Mark Uth 2,5

Sein Spielverständnis, seine Nervenstärke und seine Qualität mit dem linken Fuß machen ihn zu einem wertvollen Bundesligaspieler. Um gegen eine Mannschaft wie Leipzig ein Hauptdarsteller zu sein, fehlen körperlich eigentlich ein paar Prozent. Doch seine umstrittene Vorarbeit zu Modestes Führung vergoldete sein Spiel.

Jan Thielmann 3,5

Betrieb einen gewaltigen Aufwand und bremste den Gegner damit wieder und wieder. Auf der linken Seite am Ball in Schwierigkeiten. Später nach dem Umzug nach rechts sehr viel stärker.

Ondrej Duda 3

Sein Volleyschuss an den Pfosten hatte ein Tor verdient. Passt nach wie vor nicht perfekt in Baumgarts Fußball, weil er oft etwas verspielt ist. Zeigte jedoch viele brillante Aktionen am Ball und war fleißig in der Defensive. Vergab in der Schlussminute die Chance auf den Sieg.

Anthony Modeste 2

Muss extrem spekulieren, lief daher mehrfach ins Abseits. Wichtig im Kombinationsspiel. Seine Kollegen hatten zwar Probleme, den Franzosen in Tornähe an den Ball zu bekommen. Als er aber seine Chance bekam, traf er.