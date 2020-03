FC-Spieler in der Einzelkritik: Meré und Schmitz schwach – Uth stark

Köln -

Der 1. FC Köln verliert das Derby bei Borussia Mönchengladbach. Die FC-Spieler in der Einzelkritik:

Timo Horn 2

Der erste Schuss auf sein Tor war seine sichere Beute, dann war er beim Gegentor von Embolo und beim Eigentor von Meré machtlos. Verhinderte das 2:0 gegen Herrmann und zudem mit einem starken Reflex das 3:1 durch Thuram.

Kingsley Ehizibue 4

Knüpfte zu Beginn an seine zuletzt guten Leistungen an, ließ dann aber vor dem 1:0 Wendt ungestört flanken.

Jorge Meré 4,5

Sein Eigentor war sicherlich sehr unglücklich – und vorentscheidend. Hatte es oft mit Plea zu tun und da seine Probleme.

Toni Leistner 3

Über weite Strecken souverän. Dann aber zu passiv gegen Embolo, der vor dem ungestört flanken konnte. Wurde von Teamkollege Skhiri bei einer guten Kopfballchance gestört.

Benno Schmitz 4,5

Lange Zeit unaufgeregt und stabil in der Defensive, nach vorne machte er fast nichts. Vor dem 0:2 allerdings mit einem schlimmen Fehlpass.

Ellyes Skhiri 3,5

Sehr präsent und ballsicher in der ersten halben Stunde, dann verlor er etwas den Faden. Fälschte den Ball beim 1:0 unglücklich ab.

Jonas Hector 3

Legte gleich selbstbewusst und abgezockt los. Im Laufe der Partie dann nicht mehr so auffällig und mit so viel Einfluss wie noch in den Spielen zuvor.

Florian Kainz 4

Zwar engagiert und viel am Ball, doch zu oft verpufften diesmal seine Aktionen. Nicht effektiv genug.

Ab 66.: Dominick Drexler 2,5

Gleich in der Partie, setzte Córdoba einmal schön in Szene. Hatte noch das 2:2 auf dem Fuß, doch sein Schuss ging haarscharf vorbei.

Mark Uth 2

Es war kein Zufall, dass er traf und das Sommer-Missgeschick eiskalt ausnutzte. Von ihm ging die meiste Gefahr aus. Hätte fast noch das 2:2 erzielt. Schon nach 21 Minuten per Freistoß gefährlich.

Ismail Jakobs 3,5

Startete mit einem starken Flankenlauf und viel Selbstvertrauen. Hätte aber noch mehr die ihm gebotenen Räume nutzen können.

73.: Jan Thielmann

Der 17-Jährige konnte in seinem Kurzeinsatz nicht mehr viel bewegen.

Jhon Córdoba 3,5

Hätte in der Anfangsphase fast wieder getroffen. Dann hing er meistens in der Luft, um gegen Ende der Partie wieder aufzudrehen.