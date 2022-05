FC-Trio vor Saison-Aus: Baumgart über Duda-Rückkehr: „Ich war früher noch schlimmer“

Köln -

Ondrej Duda ist nach seinem Ausschluss aus offenbar disziplinarischen Gründen in das Mannschaftstraining des 1. FC Köln zurückgekehrt. „Ondrej ist eine Option für den Kader. Auf jeden Fall. Denn er ist nach wie vor ein wichtiger Spieler für uns. Was gewesen ist, ist abgehakt. Solche Situationen hat jeder mal. Ich war früher noch schlimmer“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Dienstag.

Der Kölner Mittelfeldspieler hatte sich beim 3:1 seines Teams am 23. April gegen Arminia Bielefeld geweigert, sich als Reservist rund zehn Minuten vor dem Schlusspfiff warmzumachen. Daraufhin war der Slowake vorläufig vom Mannschaftstraining der Bundesliga-Profis ausgeschlossen worden.

Saison für drei FC-Profis wahrscheinlich gelaufen

Für Stürmer Sebastian Andersson (Spätfolgen nach einer Corona-Infektion), Marvin Obuz (Bänderriss) und Tomas Ostrak (muskuläre Probleme) deutet dagegen alles auf ein vorzeitiges Saisonende. „Es sieht so aus, als ob es für alle schwierig wird. Bei Seb hoffen wir noch, dass er noch mal zum Kader dazu stoßen kann. Bei Tomas und Marvin sehe ich das nicht“, sagte der FC-Coach. (lw/oke)