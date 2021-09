Freiburg-Coach: Streich: „Als ich gehört habe, Steffen Baumgart geht zu Köln...“

Freibuerg -

Christian Streich wird chancenlos sein. Das weiß der Coach des SC Freiburg auch selbst. Allerdings nicht in Bezug auf die Partie am Samstag (Ab 15.30 Uhr in unserem FC-Liveticker) gegen den 1. FC Köln, sondern auf das Aufeinandertreffen an der Seitenlinie mit seinem Kollegen, FC-Trainer Steffen Baumgart.

Kennen sich aus früherer Zusammenarbeit gut: Christian Streich und Steffen Baumgart dpa Foto:

Beide Trainer zeigen sich am Spielfeldrand stets hochemotional und werden von ihrer Anhängerschaft dafür gefeiert. Beide feuern ihre Teams fast permanent an - doch im Vergleich zum 49-jährigen Baumgart würde sich der 56-jährige Streich sogar als „ruhiggestellt“ bezeichnen.

Streich: „Baumgart hat keine Angst vor nichts“

„Wenn ich die Meter machen würde und mich so hinstellen würde wie er, dieser Sumoringer, das würden ja meine Kniegelenke gar nicht aushalten“, sagte Streich am Donnerstag über den von ihm hoch geschätzten Baumgart.



FC-Trainer Steffen Baumgart imago images/Horstmüller Foto:

„Ich weiß noch, wie er als Spieler war: voll drauf, vorne rein, keine Angst vor nix, ein totales Schlitzohr. Der kann die Mannschaft begeistern und auch die Kölner Zuschauer. Als ich gehört habe, Steffen Baumgart geht zu Köln, habe ich sofort in der Trainerkabine zu den Jungs gesagt: Das passt super.“

Freiburgs Langzeit-Trainer rechnet nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld mit einer intensiven Begegnung. Streich hat genau registriert, wie sich der Stil der Kölner unter Baumgart veränderte: vom teilweise erschreckend schwachen Fast-Absteiger hat sich die Mannschaft in eine mutige und nimmermüde Pressing- und Angriffsmaschine verwandelt. „Es sind wahnsinnig viele Emotionen drin bei Köln, Steffen Baumgart verkörpert das natürlich auch“, sagte er. „Es wird keine Ruhepause geben.“ (ok ,dpa)