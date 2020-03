Geisterspiel gegen Mainz: 1. FC Köln informiert Karteninhaber

Köln -

Der 1. FC Köln bietet den Inhabern von Tageskarten für das Geisterspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mainz 05 Entschädigungen an. Der Ausschluss der Zuschauer sei zwar ein Fall „höherer Gewalt“, und für diesen sehen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eigentlich keine Erstattung vor. Dennoch biete man den Kunden die Erstattung an – neben drei weiteren Möglichkeiten: Käufer von Tagestickets können zehn Euro an die Jugendabteilung des Vereins spenden, statt sich ihr Ticket ersetzen zu lassen. Eine zweite Möglichkeit ist, sein Ticket gegen ein „limitiertes Geisterticket als exklusive Erinnerung an das erste Heim-Geisterspiel des 1. FC Köln in der Bundesligageschichte“ zu tauschen. Außerdem kann man, die Erstattung gegen ein „limitiertes Geisterspiel-T-Shirt“ tauschen, das „ausschließlich Inhaber von Karten für dieses Spiel“ erhalten.

Noch keine Regelung für Dauerkarten

Zur Regelung für Dauerkartenkunden machte der Verein vorerst keine Angaben, schließlich ist offen, ob die Bundesliga nach den Geisterspielen am kommenden Wochenende überhaupt weiterspielt. „Sobald wir wissen, ob und wie viele weitere Heimspiele von einem Zuschauerausschluss betroffen sind, werden Vorstand, Geschäftsführung und Mitgliederrat sich über eine Regelung für Dauerkarteninhaber abstimmen. Danach werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Als Dankeschön für deine Treue erhältst du demnächst davon unabhängig eine einzigartige Erinnerung an ein Spiel, das es so hoffentlich nie wieder gibt: Das exklusive Geisterticket zum Heimspiel gegen Mainz“, teilte der Verein seinen Kunden am Donnerstagabend mit.

Der FC warb um Verständnis: „Für uns alle ist die Situation bitter. Unsere Heimspiele sind absolute Höhepunkte, die Einheit zwischen Publikum und Mannschaft hat gerade in dieser Saison an der positiven sportlichen Entwicklung einen großen Anteil. Ohne Zuschauer zu spielen, ohne deine Unterstützung, ist ein Nachteil für den 1. FC Köln. Zudem fehlen uns Einnahmen in Millionenhöhe, die wir nicht einfach abschreiben können und gegen die es keinen Versicherungsschutz gibt.“ (ksta)