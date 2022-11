Ins Stadion gestürmt: 70 Kölner Ultras lösen Polizeieinsatz in Freiburg aus

Freiburg -

Etwa 70 Fans aus der Kölner Ultra-Szene haben sich vor der Partie gegen den SC Freiburg unerlaubten Zugang zum Gästeblock verschafft und so einen Polizeieinsatz im Europa-Park Stadion ausgelöst. Dies berichtet die Freiburger Polizei am Sonntagabend.

Während der gesamten Partie mussten Polizeikräfte in Schutzausstattung im Innenbereich vor dem Gästeblock positioniert werden, weil die aggressive Kölner Gruppe Anweisungen der Freiburger Ordner ignorierte und sich an diesen vorbeidrängte, heißt es in einem Bericht der Freiburger Polizei. Somit gelangten die Ultras unerlaubt in den Gästebereich des Stadions und nahmen dort Sitzplätze ein, für die sie keine Tickets hatten.



Köln-Ultras wollten Plätze nicht mehr verlassen

Trotz mehrfacher Ansprachen durch Mitarbeitende des SC Freiburg, die Fanbetreuung des 1. FC Köln sowie die Polizei Freiburg sollen sich die Ultras nicht von den Plätzen bewegt haben und offen ihren Willen zum Widerstand gegen angedrohte Maßnahmen gezeigt haben, teilt die Polizei mit.

FC-Profis versammeln sich vor dem Spiel in Freiburg im Innenraum des Stadions. Getty Images Foto:

Nach Einschätzung des SC Freiburg konnte unter diesen Voraussetzungen ein Spielanpfiff zunächst nicht erfolgen. Bereits im Vorfeld hatten einige Kölner Anhänger zudem die Toilettenanlage im Stadion massiv beschädigt und mit Graffiti beschmiert. Ein großer Wasser- und Sachschaden war die Folge.

Polizei verlegt Einsatzkräfte in den Innenraum des Freiburger Stadions

Letztlich sahen sich Verein und Polizei gezwungen, Polizeikräfte in den Innenraum zu verlegen, um einen geordneten Spielverlauf gewährleisten zu können und eine mögliche Stürmung des Spielfeldes präventiv zu verhindern. Im weiteren Spielverlauf verhielten sich die Gastfans ruhig. Laut Freiburger Polizei kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen.



Erst am vergangenen Donnerstag hatte es vor dem Spiel gegen den OGC Nizza Vorkommnisse mit Kölner Ultas gegeben. Begleitet von einem großen Aufgebot der Polizei sind mehrere hundert Anhänger beider Ultra-Bewegungen von der Straßenbahn ins Stadion gezogen. Die Polizei hatte im Vorfeld bis zu tausend gewaltbereite Fußballfans erwartet und ihre Kräfte aufgestockt. (oke)