Interner Test des 1. FC Köln: Sebastian Andersson trifft zweimal gegen eigene U21

Köln -

Der 1. FC Köln hat am Donnerstag ein internes Testspiel gegen die eigene U21-Mannschaft absolviert. Das eigentlich angesetzte Spiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede war wegen mehrerer Corona-Fälle beim Gegner kurzfristig abgesagt worden.



Das Regionalliga-Team trotzte der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ein 2:2 ab. Für die Profis traf Stürmer Sebastian Andersson zweimal (8., 40.) zur 2:0-Führung, für die U21 glichen Jacob Jansen (51.) und Routinier Lukas Nottbeck (65.) aus. Gespielt wurde im Franz-Kremer-Stadion über zweimal 35 Minuten. Zu Beginn der Woche hatte es noch Diskussionen um Andersson gegeben, der sich bei Antalyaspor in der Türkei vorgestellt hatte, um den FC zu verlassen. Der Wechsel war allerdings geplatzt.

Startelf voller Stammkräfte

Trotz der vielen Länderspielabstellungen konnte Baumgart noch eine ansehnliche Startelf aufbieten, die mit einer Dreier-Abwehrkette und wieder mit dem zuletzt verletzten Mark Uth begann. Sein Team übte gleich viel Druck aus und hätte nach dem frühen 1:0 höher führen können. Doch der einsatzfreudige Anthony Modeste erwischte vor dem Tor einen gebrauchten Tag und vergab gleich drei dicke Chancen.



Das Team von Coach Mark Zimmermann hatte seine beste Chance durch einen Schuss von Mischa Häuser, den Torwart Timo Horn gerade noch um den Pfosten lenken konnte (28.). Auffällig oft lobte Baumgart Mittelfeldspieler Salih Özcan, für den der Saisonstart nach dem Verlust des Startelf-Platzes nicht nach Wunsch verlaufen war. Doch trotz des in der Türkei noch offenen Transferfensters und erneuten Gerüchten um einen Wechsel zu Besiktas Istanbul hege der 23-Jährige keine Wechselambitionen und wolle sich beim FC durchsetzen, das erklärte sein Berater Dirk Hebel auf Nachfrage dieser Zeitung.



Nach dem 2:0 durch einen Kopfball-Treffer von Andersson nach Freistoß von Benno Schmitz sahen die Profis wie der sichere Sieger aus, doch die U21 kämpfte sich noch einmal zurück. Futkeu traf den Pfosten, Jansen bugsierte den Ball im Nachsetzten über die Linie. Auf der Gegenseite hatte Kingsley Schindler das 3:1 auf dem Fuß, zögerte aber in aussichtsreicher Position zu lange. Eine Minute darauf verlor der Rückkehrer den Ball im Spielaufbau. Akalp flankte, und Nottbeck köpfte am langen Pfosten zum Endstand ein.

Baumgart vermisst die Konzentration

„Erkenntnisse nach solch einem Spiel sind schwer“, sagte Steffen Baumgart, aber darum gehe es diesmal auch nicht. „Wir haben uns heute gut bewegt. Aus dem Spiel heraus waren viele gute Aktionen dabei. Das Ergebnis spricht halt dagegen, da wir am Ende es einfach nicht konzentriert und gut gemacht haben. Und dafür wurden wir bestraft. Das ist dann natürlich auch eine Erkenntnis. Aber ich stelle mich jetzt nicht hin und sagen: Weil das Ergebnis schlecht war, dann waren auch die Jungs heute schlecht: So ist es ja auch nicht. Es war ein guter Test, die U21 hat es heute auch gut gemacht“, sagte der in Köln gefeierte Coach, der nach drei trainingsfreien Tagen in der kommenden Woche ab Montagnachmittag dann auch wieder einige angeschlagene Spieler zurückerwartet.



Luca Kilian fehlt



Neuzugang Luca Kilian hatte sich am Mittwoch im Training leicht verletzt, Baumgart konnte beim Verteidiger aber Entwarnung geben. „Luca war noch mal beim Arzt. Da scheint strukturell alles in Ordnung zu sein. Das war heute eine Vorsichtsmaßnahme.“ Innenverteidiger Timo Hübers soll Anfang der kommenden Woche ebenso das Training wieder aufnehmen wie der zuletzt erkrankte Jan Thielmann. Linksverteidiger Jannes Horn braucht wie erwartet noch etwas Zeit und soll Ende September, Anfang Oktober wieder ins Training einsteigen.



Auch der Trainer nutzt die kommenden freien Tage übers Wochenende. „Der fährt zu den Eltern und den Schwiegereltern, da er sie lange nicht gesehen hat“, verriet der Coach mit einem Schmunzeln, der sein Team von Montag an auf die Partie am Samstag in Freiburg vorbereitet. Nach drei Siegen aus den ersten vier Pflichtspielen ist beim FC auch die Zuversicht da, beim Angstgegner aus dem Breisgau ein Erfolgserlebnis landen zu können.



FC-Profis, 1. Halbzeit: Horn - Ehizibue, Mere, Czichos, Hector - Özcan, Schwirten, Schindler, Uth - Modeste, Andersson. 2. Halbzeit: Köbbing - Sponsel, Ehizibue, Mere, Schmitz - Schindler, Özcan, Schmid, Schlax - Dietz, Andersson. FC U21: Adamczyk - Sponsel, Henning, Örnek, Laux, Akalp - Schlax, Nottbeck - Häuser, Schmid, Dietz. 2 Halbzeit: Roloff - Waldminghaus, Örnek, Laux, Akalp - Nottbeck, Häuser - Kraus - Futkeu, Jansen, Mittelstädt.