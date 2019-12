Der 1. FC Köln hat gegen Werder Bremen seinen dritten Sieg in Folge gefeiert.

Das Team von Markus Gisdol strotzte vor Selbstbewusstsein.

Insbesondere die jungen Spieler beeindrucken mit einer bemerkenswerten Selbstverständlichkeit.

Womöglich sagt die Zahl der Sprints etwas aus über den 1. FC Köln im Dezember 2019. 247 intensive Läufe legten die Spieler des 1. FC Köln am Samstag gegen Werder Bremen zurück – nur am vergangene Mittwoch beim 4:2 in Frankfurt sprinteten die Kölner noch häufiger. Zuvor hatten die Kölner regelmäßig enttäuschende Laufleistungen geboten.