Konkurrenten patzen: So schafft es der 1. FC Köln jetzt in den Europapokal

Köln -

Der Traum vom Europapokal wird für den 1. FC Köln immer wahrscheinlicher. Das Team von Steffen Baumgart rückt nach dem 4:1-Sieg in Augsburg auf den sechsten Tabellenplatz vor. Da die auf Rang acht platzierte TSG Hoffenheim am Samstagabend gegen den SC Freiburg mit 3:4 verloren hat, liegen zwischen dem achten und dem sechsten Rang nun sechs Punkte.

Das heißt: Weil nun bereits Platz sieben eine Teilnahme am Europapokal garantiert, müsste der FC für ein Verpassen seine beiden letzten Spiele verlieren und Hoffenheim beide gewinnen. Nur ein Punkt, und Köln wäre zumindest bei den Europa-Conference-League-Playoffs dabei. Während der FC noch zuhause gegen Wolfsburg und in Stuttgart spielt, muss die TSG zuhause gegen Leverkusen und in Gladbach ran. Die rheinischen Rivalen der Kölner könnten also auch noch Schützenhilfe leisten.

Auch die Champions League ist rechnerisch noch möglich

Kann der FC zusätzlich Union Berlin auf Distanz halten, würde das sogar den sechsten Rang bedeuten, der – wie der fünfte Platz – aufgrund der Konstellation im DFB-Pokalfinale zur direkten Europa-League-Teilnahme berechtigt. Schließlich wird entweder Freiburg, oder Leipzig in Berlin Pokalsieger werden und aufgrund der eigenen internationalen Platzierung einen weiteren Europa-League-Startplatz eröffnen. Die Hauptstädter holten zuletzt nur einen Punkt gegen Greuther Fürth, haben im Liga-Endspurt noch Freiburg und Bochum vor der Brust.

Und auch im Rennen um die Champions League ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Leverkusen und RB Leipzig liegen aufgrund ihrer noch am Montag ausstehenden Partien des 32. Spieltags zwar bestens im Rennen. Doch sobald einer der beiden patzt, könnten Freiburg, aber auch der FC noch ins Rennen einsteigen. (oke)

Das Restprogramm im Rennen um Europa in der Übersicht:



Platz drei: Bayer Leverkusen (55 Punkte, 72:44-Tore): Frankfurt (H), Hoffenheim (A), Freiburg (H)

Platz vier: SC Freiburg (55 Punkte, 56:40): Union (H), Leverkusen (A)

Platz fünf: RB Leipzig (54 Punkte, 56:40): Gladbach (A), Augsburg (H), Bielefeld (A)



Platz sechs: 1. FC Köln (52/51:46): Wolfsburg (H), Stuttgart (A)



Platz sieben: Union Berlin (51/43:41): Freiburg (A), Bochum (H)

Platz acht: TSG Hoffenheim (46/55:51): Leverkusen (H), Gladbach (A)